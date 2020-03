Handys von A1-Kunden laufen übergangsweise im "#bleibdaheim"-Netz. Foto: APA

Der Mobilfunkbetreiber A1 hat auf die Corona-Krise und die von der Bundesregierung gesetzten Maßnahmen reagiert. Seit Dienstag ist für Kunden bei jedem Blick aufs Handy statt der gewohnten Netzkennung "A1" der Appell "#bleibdaheim" zu lesen.

"Dienst an den Menschen"

"Es ist in der aktuellen Situation ein Dienst an allen Menschen Österreichs, einfach so viel wie möglich zu Hause zu bleiben und Abstand zu halten. Mit unserer neuen Netzkennung #bleibdaheim zeigen wir allen A1-Kunden, dass wir uns darum kümmern, dass sie beruflich und privat bestens verbunden sind – ohne ständig das Haus verlassen zu müssen," meinte A1-Geschäftsführer Marcus Grausam per Presseaussendung. (APA, 24.03.2020)