19.40 REPORTAGE

Re: Die Unerschrockenen – Russlands Jugend rebelliert Die Arte-Reportage begleitet junge Russen und Mitglieder der gewaltlosen Protestbewegung Wesna, die genug haben von 20 Jahren Wladimir Putin. Sie sind jung, sie lehnen sich auf – und versuchen sich in Russland politisch einzubringen. Die meisten Mitglieder der Gruppe wurden schon einmal festgenommen. Bis 20.15, Arte

20.15 EASTWOOD

Gran Torino (USA 2008, Clint Eastwood) Mit Walt Kowalski verkörpert Clint Eastwood einen alten Mann, der gegen soziale Verwahrlosung aufbegehrt. Er hat schon zuvor Rollen als Eigenbrötler mit Ironie behandelt, schrieb der STANDARD zum Kinostart: "Aber keiner noch erschien so übertrieben übellaunig, so ungebrochen missmutig wie Walt Kowalski – eine Figur, in der alle anderen Rollen von Eastwood aufgehoben sind." Bis 22.40, Kabel eins

Foto: warner bros.

20.15 OTTO SCHENK

Vier Saiten (Ö 2019, Michael Kreihsl, Fernsehfilm 2019) Otto Schenk spielt den prototypischen Grantscherm Karl Michaeli. Ein 16-jähriger Syrer bricht bei dem einstigen Cello-Star ein, erweist sich als musikalisch hochtalentiert – und lehrt Michaeli seine Lektion. Bis 21.50, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Afrikas heimliche Herrscher – Die Dung-Mafia Große Tiere, große Haufen – und viel Arbeit für Kleinvieh, das den Mist wegmacht: Käfer verarbeiten abertausende Tonnen, die Giraffen, Büffel und andere Pflanzenfresser Afrikas so hinter sich lassen. Mistkäfer erledigen die entscheidende Arbeit für das Ökosystem des Kontinents. Merke: Ein Büffel produziert täglich 13 Kilo Dung. Bis 21.10, Servus TV

20.15 TALK

Pro und Contra – Die Corona-Krise: Ein Monat Ausnahmezustand Moderatorin Alexandra Wachter versucht eine Zwischenbilanz mit Fokus auf das Tiroler Krisenmanagement. Gästeliste zu Redaktionsschluss noch in Arbeit. Bis 21.15, Puls 24

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Corona-Krise in Italien, Woche 4 Mit Sondergenehmigung und Schutzmasken bereisen die Südtiroler Reporter Markus Frings und Marco Polo Venedig und die vom Virus besonders betroffenen Norden Italiens. Sie filmen Sicherheitskon trollen, nächtliche Desinfektionstrupps in den Straßen, befragen Virologen, Kleinunternehmer und Bürger. Bis 23.00, ORF 2

Foto: ORF/mediaart

23.05 REPORTAGE

Weltjournal+: Cannabis – Das große Geschäft Reisereportage durch das cannabisfreundliche Amerika, in dem sich auch immer mehr Republikaner für die Freigabe des profitablen Rauschmittels einsetzen. Die Legalisierungswelle hat Jobs geschaffen und einen Boom ausgelöst, der in Anlehnung an den großen Goldrausch auch "green rush" genannt wird. Bis 23.50, ORF 2