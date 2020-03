Wir wünschen dir trotz Einschränkungen einen guten Start in den Tag. Hier sind die News:

[Die USA und Corona] USA schnüren Corona-Hilfspaket in Höhe von zwei Billionen US-Dollar

|Schulen in Zeiten von Corona} Seit etwas mehr als einer Woche findet nun kein regulärer Unterricht mehr statt. Vier Lehrkräfte von Neuen Mittelschulen erzählen von ihrem neuen Schulalltag

[Inland] Vertrauen in Krisenkompetenz der Regierung in Österreich besonders groß.

[Interview] Außenminister Schallenberg: "Es gibt noch Staaten, die hinterherhinken".

[Wirtschaft] Wirtschaft in der Eurozone bricht dramatisch ein.

[International] Johnson schwenkt mit harten Corona-Maßnahmen auf Europakurs ein.

Donald Trump im Corona-Dilemma.

Podcast: Wieso Corona die USA noch viel schlimmer treffen wird als uns.

[Wetter] Es wird wieder kalt. Etwa von der südlichen Steiermark bis zum Industrieviertel sowie im Burgenland, später auch in Kärnten und Osttirol, bringen umfangreiche Wolken zeitweise etwas Schneefall. Sonst wechseln Sonnenschein und Wolken einander ab und es bleibt bis auf ein paar Schneeflocken weitgehend trocken. -4 bis +4 Grad.

[Zum Tag] Am 25. März 1811 ordnete Napoleon Bonaparte den Anbau von Zuckerrüben an, weil durch seine Kontinentalsperre gegenüber England Rohrzuckerimporte aus Westindien fehlen. In Europa entstand die Zuckerindustrie.