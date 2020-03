In der beeindruckenden Bibliothek des Benediktinerklosters Admont kann man sich jetzt per 360-Grad-Darstellung virtuell umsehen. Man kann sogar in Büchern blättern

Die prunkvolle Admonter Klosterbibliothek mit 200.000 Bänden gilt als die größte der Welt. Foto: Wikimedia/LitterART

Auch die Bibliothek und das Museum im Benediktinerstift Admont nutzen das mit der Coronakrise verbundene Besuchsverbot als Chance und stellen ein umfassendes Onlineangebot vor: Wer die prunkvolle Klosterbibliothek dennoch erkunden will, für den bietet das Stift einen virtuellen Rundgang an. Wer über eine Virtual-Reality-Brille verfügt, für den werde das Erlebnis noch direkter. Neben einer 360-Grad-Darstellung lassen sich auch Handschriften lesen, wird der Prunksaal durchwandert oder sind per Audio- und Videoguide Fotos- und Textfunktionen abzurufen.

Ambitioniert

Das dreidimensionale Bibliothekserlebnis soll nicht nur räumliche, sondern auch sprachliche Barrieren überwinden: "Die digitale Führung durch die Klosterbibliothek bieten wir in vielen unterschiedlichen Sprachen an", sagt Marketingchef Mario Brandmüller. Insgesamt will man mit diesen neuen Möglichkeiten eine halbe Milliarde Menschen erreichen. Die prunkvolle Admonter Klosterbibliothek mit 200.000 Bänden gilt als die größte der Welt. Wegen der meisterhaften Skulpturen, Reliefs und Fresken wurde sie lange Zeit sogar als "achtes Weltwunder" bezeichnet. (APA, red, 25.3.2020)

Das Stift Admont im Zeitraffer Stift Admont