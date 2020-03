Götzis 2019. Foto: APA/EXPA/PETER RINDERER

Götzis – Die Organisatoren des Mehrkampf-Meetings der Leichtathleten in Götzis haben sich wegen der Coronavirus-Pandemie zu einer Absage der Veranstaltung am 30./31. Mai entschlossen. Die Gesundheit aller Beteiligten stehe im Vordergrund, diese könne aus heutiger Sicht für Ende Mai nicht gewährleistet werden, hieß es in einer Ausendung.

Eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt sei aus mehreren Gründen nicht möglich, u.a. da das Meeting Teil der World Athletics-Combined Events Challenge sei und man Rücksicht auf andere Veranstaltung im Kalender nehmen wolle. (APA, 25.3.2020)