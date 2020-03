Liebe LeserInnen und Leser,

Das wird Sie jetzt sicher sehr überraschen, aber auch heute steht das Coronavirus und die Auswirkungen auf das öffentliche Leben wieder im Fokus der Berichterstattung. So gehen wir etwa der Frage nach, was all die aktuellen Beschränkungen bei Streaming-Diensten eigentlich bringen sollen, und ob sie überhaupt sinnvoll sind. Weiters fragen wir uns, ob das Handy-Tracking von A1 vertretbar ist, und wer ein bisschen Abwechslung braucht, für den haben wir uns Disney+ angesehen.

Coronavirus: Die Drosselung von Netflix und Co ist kaum mehr als eine PR-Aktion

Ist das Handy-Tracking von A1 vertretbar?

Disney+ im Kurztest: Das kann der neue Streamingdienst

Pressestimmen zu "Half-Life: Alyx": "Ein Liebesbrief an 'Half-Life'"

Coronavirus: Youtube reduziert Bildqualität jetzt weltweit

Tracking: Safari blockiert jetzt all Third-Party-Cookies von Haus aus

17-Jähriger betreibt Website zum Coronavirus mit Millionen Nutzern

US-Ausgangsbeschränkungen bescheren Disney+ Traumzahlen, AppleTV hinkt nach

Coronavirus: Wikileaks-Gründer Assange hofft auf Freilassung

Bleiben Sie gesund!