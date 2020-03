Logo: Puls 24

Wien – Der österreichische Privatfernsehsender freut sich über einen neuen Höchstwert: Am Dienstag wurde laut Aussendung erstmals ein Tagesmarktanteil (E12-49) von 2,0 Prozent erreicht. In der Gesamtbevölkerung (E12+) lag der Marktanteil demnach mit 1,1 Prozent plus 165 Prozentpunkte über dem Senderschnitt.

Der Sender ist nebst Satellit, Antenne und App nun auch bei A1 Xplore TV, Liwest und demnächst auch bei Drei TV empfangbar. (red, 25.3.2020)