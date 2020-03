Smartphone-Überwachung gegen das Coronavirus: Viele Staaten sehen das als mögliche Lösung. Auch die Bundesregierung erwog Tracking, hat die Pläne aber vorerst wieder verworfen – wohl aus technischen Gründen. Foto: REUTERS

In Deutschland sorgte es für einen Aufschrei: Ein Gesetzesentwurf der Regierung, der Gesundheitsbehörden den Zugriff auf Bewegungsdaten von nachweislich an dem Coronavirus erkrankten Personen einräumt. Nach massiver Kritik wurden die Pläne zumindest vorerst zurückgezogen, bis Ostern sollen neue Vorschläge kommen. In Österreich hieß es auf STANDARD-Anfrage aus ÖVP-Kreisen am Montag, dass derartige Maßnahmen "derzeit nicht vorgesehen" seien.

Älterer Gesetzesentwurf sah wohl Abfragen vor

Das heißt aber nicht, dass sie das nicht zunächst waren – wie eine ältere Version der Corona-Gesetze sehr eindeutig suggeriert. Die neuen Gesetzesänderungen sehen, so wie sie nun gelten, vor, dass Mobilfunkbetreiber dazu verpflichtet werden, von der Regierung verfasste Warnungen an deren Kunden per SMS weiterzuverbreiten. In einem älteren Entwurf, der dem STANDARD vorliegt, ist in den Erläuterungen zu dem Abschnitt eine Passage, die "notwendige Aufrufe, etwa bei der Suche nach Kontaktpersonen einer erkrankten Person" anspricht.

In diesem Fall dürften Behörden "auch auf Standortdaten der gefährdeten Person zurückgreifen" – und die Suche mittels eines Aufrufs durchführen. In der finalen Version ist diese Erläuterung nicht mehr zu finden.

Funkzellenabfragen sind ungenau

Warum das wieder entfernt wurde, ist unklar – jedoch dürften ähnliche Überlegungen wie nun in Deutschland tragend gewesen sein. Mit Standortdaten der Mobilfunker sind nämlich Informationen aus Funkzellenabfragen gemeint: Das Smartphone verbindet sich mit Funkzellen, um Signale zu übertragen. Mithilfe einer Abfrage ist es möglich, den Standort des Geräts – und damit des Users – zu erfassen.

Allerdings ergibt sich eine technische Hürde. So sind Funkzellenabfragen nicht besonders genau. Der Radius einer Funkzelle ist viel zu groß, um tatsächlich aussagen zu können, ob jemand sich in der Nähe einer Person befunden hat oder nicht. Somit würde bei einer Abfrage vermutlich eine viel zu große Anzahl an Personen vermeintlich mit infizierten Bürgern "in Kontakt getreten" sein.

Bewegungsstromanalysen

Aktuell nutzt die Regierung Bewegungsstromanalysen der teilstaatlichen A1, um zu ermitteln, wie gut sich Österreicher an die Ausgangssperre halten. Das wurde vergangene Woche bekannt – das Unternehmen betont dabei, dass es sich um anonymisierte Daten handle.

Kritik

Niki Scherak, stellvertretender Klubobmann der Neos, kritisiert in diesem Zusammenhang: "Ich glaube, das zeigt, dass man in solchen Zeiten besonders sensibel mit Grund- und Frieheitsrechten umgehen muss." Alles, was über das notwendige Maß ginge, müsse besonders aufmerksam und achtsam behandelt werden. "Das zeigt, dass die Bundesregierung in ihrem ursprünglichen Überlegen nicht sensibel ist." (Muzayen Al-Youssef, 25.3.2020)