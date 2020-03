5.000 Wohnungen des Olympia-Dorfs zum Teil nach dem Sommer schon an private Eigentümer verkauft

Tokio – Bei den auf 2021 verlegten Sommerspielen in Tokio müssen die Athleten womöglich auf ein olympisches Dorf verzichten. "Diese verschobenen Olympischen Spiele werden Opfer und Kompromisse von allen Beteiligten erfordern. Wir müssen die bestmögliche Lösung finden", sagte IOC-Chef Thomas Bach am Mittwoch in einer Telefonkonferenz.

Ein Teil des olympischen Dorfs in Tokio. Foto: APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Ob auch im kommenden Jahr für die rund 11.000 Olympia-Starter und ihre Betreuer sowie später für rund 4.400 Paralympics-Teilnehmer ein gemeinsames Athletendorf zur Verfügung stehe, sei eine "von vielen tausenden Fragen" für die Notfall-Gruppe.

Diese Task Force soll in der kommenden Zeit die Folgen der Olympia-Verlegung prüfen, die durch die Corona-Pandemie unausweichlich geworden war. Die mehr als 5.000 Wohnungen des olympischen Dorfes sollten eigentlich nach den Sommerspielen und den Paralympics in diesem Jahr an private Eigentümer übergeben werden und sind zum Teil schon verkauft.

"Wir tun, was wir können, damit es ein olympisches Dorf gibt. Dort schlägt normalerweise das Herz der Spiele. Aber es ist eine beispiellose Herausforderung", sagte Bach. Die Athleten müssten sich voraussichtlich an andere Wohnbedingungen anpassen, fügte der 66-jährige Präsident des Internationalen Olympischen Komitees hinzu. (APA, 25.3.2020)