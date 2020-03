In nur drei Tagen verfasste Thomas Brezina sein aufmunterndes Buch "Auch das geht vorbei – glücklich bleiben in schweren Zeiten". 80 Seiten zum Gratisdownload. Foto: APA

Film

Die abgesagte Diagonale weicht zumindest in Teilen ins Netz aus. Auf FM4 feiert heute der Dokumentarfilm "Robert's Hood" über einen Amateur-Fußballverein von Jasmin Baumgartner Digital-Premiere. Auf www.flimmit.com gibt es im Diagonale-Special Langfilme aus dem letzten Jahr nachzuholen, etwa "Dieser Film ist ein Geschenk", Anja Salomonowitz’ intimes Porträt des Objekt-Künstlers Daniel Spoerri. Auch neue Kurz- und Experimentalfilme wie Kurdwin Ayubs "LOLOLOL" werden angeboten, in dem sie eine junge Künstlerin mit Iphone durchs Lebens begleitet. Oder Josef Dabernigs Zahnarztbesuch "Heavy Metal Detox" – wer die Schmerzen vermisst! (kam)

Kabarett

Lachen ist gesund. Das weiß auch Josef Hader, obwohl er selbst dabei meistens recht ernst bleibt. Auf player.hader.at stellt der Kabarettist ab sofort einen kostenlosen Video-on-Demand-Kanal mit Produktionen von und mit Josef Hader zur Verfügung. Vorerst online gegangen sind die Programme "Hader muss weg" und "Hader spielt Hader" – zwei Klassiker des Künstlers. Weitere Titel sind bereits in Planung. (stew)

Kunst

Studierende der Akademie der bildenden Künste haben nun eine Online-Initiative gestartet, um ihre künstlerischen Arbeiten trotz geschlossener Uni zu präsentieren. So werden auf der Plattform Trumbl laufend neue Grafiken, auf Instagram unter dem Hashtag #quarantinedrawings Corona-Zeichnungen und unter viral_theatre Live-Peformances, Lesungen und Konzerte gezeigt. Immer donnerstags und sonntags veranstaltet der Fachbereich Kontextuelle Malerei von Ashley Hans Scheirl die Show WERISTDiCHTER? auf Youtube. (kr)

Literatur

"Jammern und Ankämpfen kostet sinnlose Kraft und Energie!" oder "Freundlich bleiben! Liebevoll!" – so lauten die Durchhalteparolen, die Thomas Brezina zur Coronakrise ausgibt. Beim Kinderbuchator daheim steht die wohl schnellste Computertastatur des Landes, nur drei Tage hat er für sein Kopf-hoch-Buch "Auch das geht vorbei – Glücklich bleiben in schweren Zeiten" gebraucht. Die 80 Seiten stehen auf der Webseite seines Verlags edition a zum Gratisdownload bereit: voller aufbauender Gedanken, Warnungen vor Worten wie "Katastrophe", einem Lob des Humors und inklusive großer Lebensfragen für die Zeit nach dem Ausnahmezustand. (wurm)

Vorlesen

Am Donnerstag findet der dritte Österreichische Vorlesetag statt, wegen Corona geschuldet wurde das Programm kurzerhand ganz ins Internet verlagert. 15 heimische Autoren von Chris Lohner über Michael Schottenberg und Eva Rossmann bis Stefan Slupetzky lesen im Halbstundentakt vormittags (ab 9 Uhr) für Kinder und nachmittags (ab 14 Uhr) für Erwachsene. Dazu kann jeder von zu Hause aus fünfminütige Videos von eigenen Lesungen beisteuern. Zu finden auf der Vorlesetag-Webseite sowie auf Youtube. (red)

Talk



Seit 2011 besteht das von Bernhard Egger ins Leben gerufene Interviewformat "Auf dem Roten Stuhl" bereits. Über 100 Prominente haben seither auf der titelgebenden Sitzgelegenheit Platz genommen. In Zeiten des Virus wird diese persönliche Begegnung jedoch unmöglich, weshalb Egger eine Sonderreihe unter dem Titel "Corona Spezial" initiiert hat. Bei den bisher drei veröffentlichten Folgen des laufenden Formats plaudert der Kabarettist Klaus Eckel noch persönlich und Berufskollege Roland Düringer sowie Ex-Neos-Chef Matthias Strolz via Skype mit Egger über ihre Gedanken und Gefühle in der aktuellen Corona-Krise. www.youtube.com/themediagroove. (APA)