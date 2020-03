Am Donnerstag, 14 Uhr, ist es so weit. Dann wird Huawei auf einem Launch-Event ohne Publikum (Live auf Youtube) seine neuen Flaggschiff-Smartphones präsentieren, das P40 und das P40 Pro. Nachdem bereits einige Spezifikationen und Bilder vorab durchgesickert sind, lüftet "Winfuture" nun die letzten Geheimnisse, neben den letzten offenen Spezifikationen nennt das Fachportal erste Preise. Zudem soll Huawei auch an einem P40 Pro+ 5G arbeiten.

Ausstattungen

Aber von vorne: In Europa werden demnach alle Modelle einen Kirin-990-Prozessor mit 5G-Support und acht Rechenkernen in sich tragen. Das Display vom P40 Pro soll 2.640 x 1.200 Pixel Auflösung haben, die Pixeldichte 441 PPI betragen. Im Punchhole-Ausschnitt an der Vorderseite soll nicht nur die 32MP-Frontkamera platziert sein, sondern auch weitere Kameras für Tiefeneffekte. Beim P40 Pro ist auch von einem Infrarotsensor die Rede, auch 3D-Gesichtserkennung als Identifikationsvariante soll möglich sein. Die Frontkamera soll 4K-Bilder binnen 1,7 Sekunden erfassen. KI-Technik soll dem Nutzer dabei drei Bilder vom selben Moment als Auswahl anbieten. Die Kameras auf der Rückseite bieten Octa Phase Detection für einen schnelleres Fokus.

Dem P40 Pro werden 209 Gramm Gewicht und 8,98 Millimeter Höhe zugeschrieben. Es soll laut "Winfuture" acht Gigabyte Arbeitsspeicher haben, der interne Flash-Speicher 128 oder 256 GB. Letzterer könne aber erweitert werden. Zwei SIM-Karten-Slots soll es ebenfalls geben. Der 4.200-mAh-Akku soll einen Tag durchhalten.



Das P40 bringt 2.340 x 1.080 Pixel mit sich, dafür wohl keine 3D-Gesichts-Erkennung. Der Ultravision-Sensor muss im Gegensatz zu seinem großen Bruder auch ohne Bildstabilisator auskommen. Die Ultraweitwinkel-Kamera soll 16 Megapixel bieten. Der Prozessor gleicht jenem des P40 Pro, der interne Flash-Speicher wird mit 128 GB angegeben. Eine andere Einbuße: Das Handy dürfte kein kabelloses Laden ermöglichen.

Farben und Preise

Zum Abschluss noch etwas zu Farben und Preisen. In Europa sollen beide Exemplare in Silber, Gold, Weiß und Schwarz erhältlich sein. Ob in allen Ländern alle Farben zur Verfügung stehen, sei aber offen. In Deutschland sollen etwa nur Schwarz, Silber und Gold verfügbar sein. Die Preise für Österreichs Nachbarland werden mit 799 Euro (P40) beziehungsweise 999 Euro aufwärts (P40 Pro) angegeben. Die Modelle sollen zudem bereits kommende Woche verfügbar sein. (red, 25.3.2020)