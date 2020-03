Foto: Getty Images/Aniko Hobel

Wir bieten mögliche Lesarten der gängigsten Formulierungen an, damit Sie die viele Zeit daheim für die Urlaubsplanung nützen können.

A ... Aufstrebender Ferienort

Sie buchen das einzige Haus am Platz. Das erste Restaurant eröffnet in zehn Jahren.

B ... Blick zum Meer

Denken Sie sich die Funkmasten zwischen Balkon und Wasser weg, dann können Sie es sehen.

C ... Charmantes Flair

Die Renovierung der Einrichtung aus den Siebzigerjahren ist seit den 1980ern überfällig.

D ... Direkt am Wasser gelegen

Es befindet sich ein Hydrant vor dem Eingang und eine Straße zwischen Hotel und Strand.

E ... Exotische Köstlichkeiten

Sie bekommen im Hotel in Thailand Gösser Märzen und in der Appartementanlage an der Oberen Adria Wiener Schnitzel.

An manchen Orten eine "exotische Köstlichkeit": Das Schnitzi Foto: Getty Images/Aniko Hobel

F ... Familienhotel

Es sind immer die Kinder der anderen, die nerven. Die eigenen haben in solchen Hotels ein teuer erworbenes Recht, ausgelassen zu sein.

G ... Gute Lage

Ihr Stadthotel liegt in einem tristen Vorort, Ihr Strandhotel in einer belebten Fußgängerzone.

H ... Hoteleigener Tennisplatz

Dem Hoteleigentümer gehört der Platz, und er spielt dort ungestört, weil er für seine Gäste zu weit vom Hotel entfernt liegt.

Wer den hoteleigenen Tennisplatz nutzen darf, ist nicht immer klar. Foto: Getty Images/iStockphoto

I ... Inklusivleistung

Für die erste Rolle Klopapier entstehen keine zusätzlichen Gebühren, die ranzigen Erdnüsse in der Minibar kosten acht Euro ohne Trinkgeld.

J ... Jeden Tag frisch zubereitet

Ist damit die Fertigeierspeise oder der Multivitaminsirup in 300-Zimmer-Hotels gemeint?

K ... Kinderfreundlich

Der Gastgeber zuckt aus, wenn der Vierjährige lieber Pommes statt Reis zum Schnitzel mag.

L ... Luxusverwöhnpaket

Die PET-Flasche stilles Wasser auf dem Resopalsideboard und das Zuckerl auf dem Polster.

M ... Meerblick

Haben viele Wiener Wohnungen auch. Blöderweise sind die Augen nicht gut genug, um die 400 km entfernte Adria sehen zu können.

N ... Naturbelassener Strand

Angeschwemmte Algen und Plastikverpackungen werden von niemandem entfernt.

Viel Platz für Natur am Strand Foto: Getty Images/iStockphoto

O ... Orientalischer Zauber

Im Ferienort, der noch östlicher liegt als Wien, gibt es auch einen Dönerstand.

P ... Panoramablick

Vom Parkplatz bis zur Kläranlage auf dem Nebengrundstück entgeht nichts dem Blickfeld.

Q ... Queen-Size

Meint entweder die Matratze oder die Größe der weiblichen Kakerlaken im Zimmer.

Ob diese Bettgröße auch für die Queen angemessen ist? Foto: Getty Images/iStockphoto

R ... Rezeption durchgängig besetzt

Der Rezeptionist kommt gleich. Er hört nur die Klingel auf dem Tresen nicht bis in die Hotelbar.

S ... Sauber und zweckmäßig

Die Zimmer haben den Charme einer Waschküche mit Feldbett und WLAN.

T ... Touristisch gut erschlossen

Der Bummelzug fährt in der Taktung der New Yorker U-Bahn vor dem Balkon auf und ab. Aus dem Lautsprecher dröhnt "Joyride" von Roxette.

U ... Unterhaltungsprogramm

Das Wummern der Disco im Keller ist bis in den siebten Stock und bis vier Uhr früh zu hören.

Günstig gelegen mit Unterhaltungsprogramm, auch das ist Interpretationssache. Foto: Getty Images/aluxum

V ... Verkehrsgünstige Lage

Das Hotel liegt entweder an einer sechsspurigen Autobahn oder bietet einen Blick auf das Gleisgewirr eines Kopfbahnhofes mit Güterverkehr.

W ... Wohnlich eingerichtet

Das Zimmer Ihrer Privatpension dient als Zwischenlager der Eigentümer bis zum Abtransport der Möbel ins Caritaslager.

Z ... Zentrumsnah

Sie sehen zum Beispiel in Wien den Stephansdom nur auf der Mannerschnittenpackung im Hotelshop auf der Simmeringer Hauptstraße. (saum, 31.3.2020)