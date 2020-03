Jetzt ist die Zeit, um Schweinefleisch 14 Stunden lang bei der Verwandlung in Pulled Pork zuzusehen, Gemüse bis zur perfekten Gemüsesuppe auszulaugen und dem Bläschengeblubber im hausgemachten Kombucha gleich tagelang beizuwohnen.

Wollen wir die ganze Sache einmal positiv betrachten? Schon klar: Leicht fällt das gerade nicht. Aber trotzdem, einen Versuch ist es wert. Also los: Wer nicht gerade durchgehend mit Homeoffice und Homeschooling beschäftigt ist, der hat jetzt endlich die Zeit, um jene Rezepte von Oma auszuprobieren, die bislang zu langwierig und aufwendig erschienen.

Doch nun werden komplizierte Gerichte zum neuen Angeberinstrument, mutieren Nichtkocher zu Herdvirtuosen und widmen sich Foren dem virtuellen Küchentratsch. Brot, das 72 Stunden geht, Gulasch, das drei Tage lang zur Perfektion köchelt oder Tee, der in sieben Tagen zu Kombucha wird – all das lässt sich im unfreiwilligen neuen Biedermeier ausprobieren.

Mit dem Kombucha-Tee kann man dann mit Sicherheitsabstand dem Nachbarn über den Balkon zuprosten und beim ausführlichen Smalltalk überprüfen, ob dieser das Garen des Pulled Pork oder das Ansetzen des Sauerteigs genauso liebevoll zelebriert wie man selbst.





Sechs-Stunden-Suppe mit Kombu-Alge und Shiitake

Foto: Victoria Schaffer

Aus der Überlegung, heiße Suppe zum Mitnehmen auf dem Weihnachtsmarkt zu verkaufen, ist seit Anfang des Jahres eine Suppenküche mit fixem Standort am Wiener Naschmarkt entstanden. Laia Fabre, Alexandra Liberda und Thomas Kasebacher servieren dort Rinderbrühe und Hühnersuppe. Beide köcheln 18 Stunden lang. Der Gemüsesuppe gibt das Küchentrio mindestens sechs Stunden. So lange dauert es, bis alles Gute aus Knochen beziehungsweise Gemüse im Fonds gelandet ist.

Aktuell kann man ihre Suppen via Instagram über ihren Account suppe.rer bestellen, und so den Vergleich mit der eigens angesetzten Suppe antreten.

Gemüsesuppe mit Kombu-Alge

Zutaten für etwa 4 Liter Suppe:

5 Liter Wasser

1 Stange Lauch

3 Zwiebeln, weiß

1 Sellerieknolle

4 Karotten

100 g Shiitake-Pilze, getrocknet

½ Blatt Kombu-Alge

Optional kann je nach Geschmack anderes Gemüse hinzugegeben werden. Gemüse in kaltes Wasser geben, aufkochen lassen und leicht köcheln lassen. Getrocknete Shiitake-Pilze in Wasser einweichen. Nachdem sie aufgequollen sind, dem Sud beimengen. Für sechs Stunden auf niedriger Flamme köcheln lassen. Die Kombu-Alge erst gegen Ende hinzugeben. Nicht mehr aufkochen, sondern nur für einige Minuten ziehen lassen. Am Ende nach Geschmack salzen.





14 Stunden Garzeit für das Pulled Pork

Foto: Kaisers

Wenn Fleisch in Fäden und so weich serviert wird, dass das Angebot eines Messers wie ein Witz klingt, dann ist es wahrscheinlich Pulled Pork. Ein kulinarisches Phänomen, das aus den USA und dem Hang der dortigen Bevölkerung zu Smokern zu uns übergeschwappt ist.

Die Rezeptspender, Philipp Mayr und Dominik Flik, sind vor Jahren dorthin gereist, um sich einen dieser Smoker zu sichern. Dieser steht jetzt im Marktbeisl Kaisers am Kaiser-Josef-Markt in Graz. Das Rezept funktioniert auch wunderbar zu Hause, nur die Räuchernote gilt es beizeiten vor Ort in Graz nachzuholen und schon vorab mittels Gutschein zu sichern.

Pulled Pork

1 Schweineschopf (200 bis 250 g / Kopf)

Olivenöl

Für den Rub:

50 g Rohrzucker

5 EL scharfes Paprikapulver

3 EL Pfeffer

4 EL Salz

2 TL Selleriesamen

(Diese Zutaten mörsern.)

2 fein zerkleinerte Knoblauchzehen

½ feingehackte Zwiebel

zu den gemörserten Zutaten mengen.

Den Schopf mit Olivenöl einschmieren. Danach den Rub in das Fleisch massieren. Das gewürzte Fleisch sollte mindestens zwölf Stunden im Kühlschrank ruhen. Danach für mindestens 14 Stunden bei 90 Grad garen. Mit Coleslaw aus Kraut, Karotten und Apfel reichen.





Kombucha: Ein Tee, der sieben Tage lang fermentiert

Foto: Nina Keinrath

Die gesunde Wirkung ist nicht der Beweggrund für Hubert Peter, ihn in zig Geschmacksrichtungen anzusetzen. Kombucha ist ein formidables Mixgetränk und deshalb einer der Hauptakteure in Peters Bruder-Bar in Wien.

Die Variante Rhabarber mit Fenchel ist ein Frühlingsgruß, der in erster Instanz nachahmenswert ist und im zweiten Schritt mit dem Original des Schöpfers verglichen gehört. Auch das Bruder verkauft Gutscheine.

Rhabarber-Fenchel-Kombucha

Zutaten für circa 4 Liter:

10 Stängel Rhabarber mit Schale

2 Fenchelknollen

3,5 Liter Wasser

1 gr. Msp. Vanillepulver

2 TL Schwarztee pro Liter Wasser

70 g Zucker pro Liter

4-l-Einmachglas

Rhabarber und Fenchel kleinschneiden. Wasser zum Kochen bringen. Gemüse darin mit Vanillepulver und Fenchelkörnern für 20 Minuten kochen.

Abseihen, Tee hinzugeben und ziehen lassen. Ausgekühlte Flüssigkeit in ein sauberes Einmachglas gießen, zu ¾ vollmachen und den Scoby ("Kombucha-Mutter", im Internet erhältlich) hinzugeben. Ein sauberes Geschirrhandtuch darüber breiten, mit Gummi abdichten.

Das Gefäß bei Zimmertemperatur für drei bis vier Tage stehen lassen. Danach Pilz/Mutter herausnehmen. Für die nächste Fermentationsphase Deckel auf das Einmachglas geben, verschließen und erneut drei bis vier Tage bei Zimmertemperatur abgedunkelt stehen lassen. In dieser Phase das Einmachglas nicht immer wieder öffnen, da sonst die wichtige und gute Kohlensäure verlorengeht. Nach drei bis vier Tagen ist der Kombucha fertig.

(Nina Wessely, 26.3.2020)