Foto: Heritage Auctions

Cupertino (Kalifornien)/Dallas (Texas) – Ein Paar Anfang der 90er Jahre speziell für Angestellte des Computerkonzerns Apple angefertigte Turnschuhe ist in den USA für fast 10.000 Dollar (etwa 9.200 Euro) versteigert worden. Auf den weißen Turnschuhen in Größe 40 prangen Name des Konzerns und das Apfel-Logo in Regenbogenfarben.

Die Sneakers seien bei der Versteigerung am Dienstag (Ortszeit) sehr beliebt gewesen, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions in Dallas mit. Nach 20 Geboten sei der Hammer schließlich bei 9.687 Dollar gefallen.

"Für jeden Apple-Fan waren diese Schuhe ein goldener Fund", sagte Leon Benrimon vom Auktionshaus. "Niemand weiß so richtig, wie viele von diesen als Firmengeschenke gedachten Schuhen in den vergangenen 30 Jahren überlebt haben." (APA/dpa, 25.3.2020)