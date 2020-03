Albin Kurti steht vor einer ungewissen Zukunft. Foto: EPA/VALDRIN XHEMAJ

Viele Bürger in Prishtina trommelten auf Töpfe oder mit Eisenstangen auf ihren Balkonen, um den Sturz der Regierung zu verhindern. Gäbe es keine Ausgangssperren wegen der Coronavirus-Krise, wären die Straßen der kosovarischen Hauptstadt am Mittwoch wahrscheinlich voll von Demonstranten gegen die alten Kader gewesen.



Denn trotz der Warnung der Gesundheitsbehörden, dass eine Zusammenkunft der Parlamentarier zu gefährlich sei, sollte die Koalition der Vetëvendosje (VV) unter Premierminister Albin Kurti mit der Demokratischen Liga (LDK), die seit Februar in Amt ist, am Mittwochabend per Misstrauensvotum gestürzt werden.

Offiziell ging es um einen Streit, ob der Ausnahmezustand ausgerufen werden sollte oder nicht. Präsident Hashim Thaçi, der größte innenpolitische Gegner von Kurti, versuchte dies zu erreichen, weil er als Staatschef dadurch mehr Durchgriffsrechte bekommen wollte. Die alten Kader der LDK, die sogenannte "Dinosaurier-Fraktion", folgten dem Präsidenten, weil sie selbst die Koalition verlassen wollen.

"Erfolg" für Trump

Das hat allerdings nichts mit der Coronavirus-Krise oder Maßnahmen dagegen zu tun, sondern mit dem US-Gesandten für Kosovo und Serbien, Donald Trumps Geheimdienst-Direktor Richard Grenell. Dieser hat die "Dinosaurier-Fraktion" der LDK auf seine Seite gezogen. Grenell will gemeinsam mit Thaçi und dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić ein Abkommen zwischen Serbien und dem Kosovo erreichen.

Grenells Aufgabe ist es nämlich, für seinen Chef einen außenpolitischen "Erfolg" vor den US-Wahlen zu liefern. Kurti ist allerdings gegen einen solchen intransparenten Deal und sollte deswegen offenbar gestürzt werden. "Weil manche sehr umstrittene Politiker im Westen innenpolitische und finanzielle Interessen in der Balkanpolitik sehen, müssen einige Kasperln hier im Kosovo tanzen", analysiert der Politologe Arben Hajrullahu von der Universität Prishtina. Es sei zu erwarten, dass nun bald eine andere Regierung unter Thaçis De-facto-Kontrolle gebildet werde.

Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Schweiz haben sich indes gegen den Sturz der kosovarischen Regierung gestellt. Berlin und Paris äußerten Besorgnis. "Der Bruch der westlichen Einheit gegenüber dem Kosovo hat sich schon länger angedeutet und ist hierdurch jedoch offen vollzogen", sagt der Leiter des Zentrums für Südosteuropastudien der Universität Graz, Florian Bieber. "Die USA beziehungsweise Grenell und Trump manövrieren sich aber eher ins Abseits damit. Die Glaubwürdigkeit und Beliebtheit von Thaçi ist gering, und indem sie alles auf ihn setzen, werden die USA unter Trump wohl eher an Einfluss einbüßen, egal wie der Machtkampf kurzfristig ausgeht", so Bieber.

Präsident gegen Maßnahmen

"Die Spaltung zwischen Europäern und Amerikanern nutzt in erster Linie Russland", analysiert Hajrullahu. Die überwiegende Mehrheit der Kosovaren sei gegen den Sturz der Regierung. "Die Leute fühlen sich betrogen, verraten und allein gelassen." Außerdem gebe es immer mehr autoritäre Tendenzen. Manche versuchten, die Pandemie auszunutzen. Thaçi forderte etwa die Polizeikräfte auf, die Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung der Covid-19-Krise nicht einzuhalten. (Adelheid Wölfl, 25.3.2020)