Philipp Wimmer betreibt in Eichgraben in Niederösterreich Mo's Bistro. Foto: HO

"Für mich ist Corona mit allem Drumherum ein schwerer Schlag. Nach der Insolvenz des Betriebs 2017 und dem 2019 abgeschlossenen Sanierungsverfahren hat alles nach Aufschwung ausgesehen. Es gab die erste Falstaff-Bewertung, auch der Zuspruch der Gäste war da. Dann der massive Rückschlag. Es ist bitter, wenn man das Restaurant schließen muss. Gleichzeitig finde ich es richtig, dass restriktive Maßnahmen gesetzt werden. Anders bekommt man das Problem nicht in den Griff.

Ich komme ursprünglich aus dem Catering. Nach Ausbruch der Krise war klar, ich muss das Ganze flexibler gestalten. Wenn die Leute zum Essen nicht ins Lokal kommen können, muss ich versuchen, das Essen zu den Leuten zu bringen. Ich koche nun Sachen, die sich in gekühlter Form gut ausliefern lassen. Dazu gehören Klassiker wie Fleischlaberln, Paprikahenderl und Tafelspitz, aber auch Chicken Curry oder Mohnnudeln. Bestellungen, die zwischen acht Uhr und 21 Uhr eingehen, werden am Folgetag von zwölf bis 13 Uhr zugestellt, in Kooperation mit einem gemeinnützigen Verein in Eichgraben, der sich Elektromobil nennt.

Leute, die gewohnt sind, sich im Elektroauto zum Friseur bringen zu lassen, kriegen plötzlich das Essen von Elektromobil geliefert – eine Win-win-Situation. In die umliegenden Gemeinden stelle ich selbst zu. Um wenig Müll zu erzeugen, setze ich wiederverwendbare Kunststoffboxen ein. Viele Stammgäste bestellen nicht nur aus Hunger, sondern aus Solidarität, weil sie wollen, dass es mit uns weitergeht. Trotzdem fehlt einiges an Umsatz. Ich stehe mit meiner Frau und drei Mitarbeitern im Betrieb, die möchte ich unbedingt behalten. Deshalb habe ich sie zur Kurzarbeit angemeldet.

Ich arbeite gerade an einem Onlineshop. Ab Ende nächster Woche möchte ich unsere Speisen in Einmachgläsern auch online anbieten: selbstgekochte Ware, ohne Konservierungsmittel, mit einem hohen Bioanteil.

Den Onlineshop will ich weiterbetreiben, auch wenn die Krise zu Ende ist. Mit der Essenlieferung werde ich dann aber aufhören." (stro, 26.3.2020)