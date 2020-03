Richard Sorge gilt als einer der Meisterspione des 20. Jahrhunderts. Doch er sah sich nicht als Spion, sondern als Patriot – "Stalins James Bond", 20.15 Uhr, Arte.

19.40 REPORTAGE

Re: Eine Kämpferin gegen die russische Justiz – die Menschenrechtsanwältin Wera Gontscharowa Die Anwältin Wera Gontscharowa verteidigt jene Angeklagten und Verurteilten, die im russischen Staat ansonsten praktisch keine Hilfe erfahren. Ob politische Angeklagte oder misshandelte Häftlinge – Wera steht in ihrem Kampf einem oft politisch motivierten Handeln des Staats und einem brutalen Gefangenensystem gegenüber. Bis 20.15, Arte

20.15 REPORT

Dok 1: Coronavirus –Die Folgen Ulla Kramar-Schmid und Patrick Hibler versuchen das Tagebuch einer Krise zu zeichnen, decken Widersprüche auf, beleuchten spontane gesellschaftliche Entwicklungen und blicken in die Zukunft: Wie wird die Krise unser Leben verändern? Im Anschluss ab 21.05 Uhr diskutiert Lisa Gadenstätter mit Gästen und den Zuschauern zu Hause darüber, was nach der Krise kommt. Bis 21.45, ORF1

20.15 DOKUMENTATION

Stalins James Bond: Richard Sorge, der verratene Meisterspion Sorge gilt als einer der Meisterspione des 20. Jahrhunderts. Der Deutschrusse war im Zweiten Weltkrieg als Spion für die Sowjetunion in Japan tätig. Mit seinen Meldungen ermöglichte er es Stalin, den Angriff Hitlers auf Moskau zu stoppen. Der Spion wollte den Sieg Hitlers verhindern. Er selbst sah sich nicht als Spion, sondern als Patriot, der den Krieg in Südostasien und Japans Zerstörung verhindern wollte. Bis 21.10, Arte

21.10 REPORTAGE

Corona – Sind Zweifel erlaubt? Erleben wir wirklich eine gefährliche Erkrankung, die sich rasend und grenzenlos verbreitet? Oder wissen wir zu wenig und haben keine Chance, hinter die Kulissen des Geschehens zu blicken? Bis 21.45, Servus TV

21.55 SATIRE

Gute Nacht Österreich Peter Klien begibt sich auf die Suche nach Fortbildungsmöglichkeiten während seiner häuslichen Isolation. Er stößt dabei auf die Parteiakademien. Für die Zuschauer hat Klien außerdem Tipps gegen den Lagerkoller. Und: Was ist da passiert in Tirol? Was passiert jenseits unserer Grenzen? Und was bedeutet das Virus für die Glücksspielindustrie? Kabarettist Klaus Eckel ist dazu zugeschaltet. Bis 22.30, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Eco Themen: 38 Milliarden – Zittern um Hilfsgelder. / Letzter Vorhang – Corona-Krise gefährdet Kulturbetrieb. / Schnell veraltet – Warum digitale Geräte eine so kurze Lebensdauer haben. Bis 23.00, ORF 2

23.05 TALK ÜBER AUSNAHMESITUATION

Stöckl Psychologe Claus Lamm, Mediziner Johannes Huber, Moderatorin Eser Akbaba sowie Unternehmerin Theresa Steininger sind die Gäste bei Barbara Stöckl. 0.05, ORF 2