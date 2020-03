Schönen guten Morgen am Donnerstag, hier sind deine Nachrichten:

Liveticker: Zahl der Toten in USA auf über 1.000 gestiegen

[Interview] Wie das Virus eine ganze Familie trifft. Die Familie des Pongauers Christian Fischbacher ist an Covid-19 erkrankt. Er berichtet über den Verlauf und appelliert, das Virus ernst zu nehmen.

Massentests müssen noch warten.

Handy-Tracking – kann Überwachung gegen das Virus helfen?

Podcast: Welche Masken schützen vor dem Coronavirus?

Herdenimmunität: Was ist das eigentlich?

Wie viele freie Betten es auf den Intensivstationen gibt.

[International] EU kauft für Mitgliedsstaaten Medikamente und Testgeräte.

Trumps Balkan-Politik löst Polit-Beben im Kosovo aus.

[Wirtschaft] Größtes US-Hilfspaket aller Zeiten: Zwei Billionen Dollar gegen die Krise.

[Wetter] Im Süden und Südosten bleibt es weiterhin dicht bewölkt und in Osttirol und Kärnten sowie in Teilen der Steiermark schneit es auch noch zeitweise. Die Schneefallgrenze steigt von zunächst tiefen Lagen in der Früh im Laufe des Tages auf 500 bis 1000m an, gleichzeitig werden Regen und Schneefall aber seltener. Sonst bleibt es verbreitet niederschlagsfrei und bei wechselnder Bewölkung kommt auch die Sonne etwas heraus. -3 bis +8 Grad.

[Zum Tag] Felix, Lara, Larissa, Ludger, Manuel, Manuela haben heute Namenstag.