Der US-Amerikaner drehte Kultstreifen wie "Re-Animator" und "From Beyond – Aliens des Grauens". Am Dienstagabend verstarb er 72-jährig

Stuart Gordon schrieb mehrere Drehbücher, unter anderem für den Film"Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft". Foto: Alexander Tuma / picturedesk.com

Hollywood/USA – Der US-amerikanische Horrorfilm-Meister Stuart Gordon ist tot. Der Regisseur von Kultstreifen wie "Re-Animator" (1985) und "From Beyond – Aliens des Grauens" (1986) sei am Dienstagabend gestorben, teilte seine Tochter Margaret Gordon am Mittwoch dem US-Branchenblatt "Hollywood Reporter" mit. Der Regisseur und Drehbuchautor wurde 72 Jahre alt. Gordon wurde neben seinen Splatter- und Horrorfilmen auch durch experimentelle Theater-Produktionen bekannt. Er schrieb mehrere Drehbücher, darunter für Filme wie "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft" (1989 )und "Body Snatchers – Angriff der Körperfresser" (1993). (APA, 26.3.2020)