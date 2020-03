Werfen wir einen Blick in die Zukunft, in den Herbst 2020. Die Tage werden kürzer, die Luft kühler, und die meisten Blätter haben ihr saftiges Grün längst verloren. Viele Menschen verbringen die letzten lauen Tage in Parks, beim Wandern, Joggen, Radfahren, mit den Kindern am Spielplatz oder sie schlendern durch die Städte, um sich neue Kleidung für den bevorstehenden Winter zu kaufen. Alles so, wie es immer ist im Herbst in Österreich – oder doch nicht?

Wird das Leben, wie wir es kennen, nach der Krise anders aussehen? Foto: Dmytro Varavin Getty Images

Ein Jahr der Krise

Denn das Jahr 2020 hat alles andere als gewöhnlich begonnen. Hat das Coronavirus anfangs nur China getroffen und das gesellschaftliche Leben dort wochenlang auf den Kopf gestellt, folgten nur wenige Wochen später zahlreiche weitere Länder auf der ganzen Welt – unter anderem Österreich. Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus wurden getroffen, der Alltag sah bei den meisten von einem Tag auf den anderen plötzlich anders aus. Vorhaben, Aktivitäten und Pläne, die bis dahin selbstverständlich waren, mussten abgesagt oder pausiert werden. Menschen verbrachten Wochen in ihren Wohnungen und Häusern, ohne direkten Kontakt zu ihren Familien oder Freunden zu haben. Einsamkeit, Angst und Ungewissheit prägten die Tage vieler.

Andere wiederum fanden Zeit, sich intensiver mit sich selbst oder ihren Kindern oder Partnern zu beschäftigen und neuen Hobbys oder Aktivitäten nachzugehen. Entschleunigung bestimmte den Alltag der meisten Menschen. Aber auch Überwachung und Disziplin spielten plötzlich eine größere Rolle in der sonst vergleichbar freien Gesellschaft. Auch die Arbeitswelt hat sich drastisch verändert. Für viele bedeutete die Krise der Verlust des Jobs. Andere Bereiche wiederum passten sich schnell an die neuen Gegebenheiten an und veränderten sich sogar positiv. Die Umstände beeinflussten zunehmend die Wahrnehmung und alles, was bis dahin als selbstverständlich galt.

Wie verändert uns Corona?

Versetzen wir uns gedanklich nun wieder in den Herbst 2020. Ist die Corona-Krise noch Thema? Wie wirkt sie sich bis heute aus? Was hat sich in der Gesellschaft verändert? Oder ist alles so ähnlich wie noch ein Jahr zuvor? Welchen Einfluss hatte die Krise auf Ihr persönliches Verhalten und Ihre Wahrnehmung? Was glauben Sie?



