Der Einbruch wird groß, soll aber weniger dramatisch sein als 2009 – sofern ab Mai langsam wieder aufgesperrt wird. Foto: Imago

Wien – Die meisten Läden sind zu, ein Teil des wirtschaftlichen Lebens steht still. Lieferketten sind gestört, weshalb es zu Produktionsausfällen oder Verzögerungen kommt. Aktuell reicht ein wenig Hausverstand aus, um sagen zu können, dass die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Wochen desaströs sein wird.

Die Ökonomen vom Institut für Höhere Studien (IHS) und dem Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) haben dennoch versucht, die volkswirtschaftlichen Kosten der Corona-Pandemie abzuschätzen. In ihrer am Donnerstag veröffentlichten Prognose nehmen die Wirtschaftsforscher an, dass die rigiden Maßnahmen der Bundesregierung bis einschließlich Ende April bestehen bleiben und dann im Mai nach und nach gelockert werden.

Kurzarbeit sollte helfen

Wenig überraschend kommt es daher zu einer Rezession in Österreich. Unter der Annahme, dass ab Spätsommer kein weiterer Schock dazukommt, fällt diese relativ mild aus. Das Wifo geht davon aus, dass sich die Wirtschaftsleistung in Österreich 2020 um 2,5 Prozent verringern wird. Das IHS erwartet ein minus von zwei Prozent.



Zum Vergleich: Das wäre weniger als während des Höhepunkts der Weltwirtschaftskrise, 2009 schrumpfte Österreichs Wirtschaft um fast vier Prozent. Die Arbeitslosigkeit geht laut der Prognose deutlich hoch, sie steigt von 7,4 auf 8,4 Prozent. Allerdings: Auch das wäre über das Jahr gerechnet eigentlich noch recht moderat: Auf einer ähnlichen Höhe lag die Arbeitslosenquote 2017, bevor eine lange Erholung bis 2020 eingesetzt hat. Das IHS geht davon aus, dass via Kurzarbeit in den kommenden Wochen und Monaten ein großer Teil der ansonsten steigenden Arbeitslosigkeit abgefangen werden kann.

Die Neuverschuldung würde auf deutlich über fünf Prozent der Wirtschaftsleistung steigen, so das Wifo. Das IHS erwartet rund fünf Prozent. Die Inflation bleibt moderat bei 1,3 Prozent. Ist das alles realistisch? Die Wifo-Experten schreiben selbst: "Das hier dargestellte Szenario ist in dem Sinn als optimistisch einzustufen, als es davon ausgeht, dass die verschiedenen Einschränkungen der Wirtschaft nicht wesentlich länger aufrecht bleiben, als dies gegenwärtig geplant ist." (András Szigetvari, 26.3.2020)