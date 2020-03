Die Radionachrichtenredaktion setzt im Funkhaus weiter auf getrennte Teams – ORF-Betriebsrat sieht keine arbeitsrechtliche Grundlage für isoliertes Areal am Küniglberg

Im Funkhaus werden die Radionachrichten weiter mit getrennten Teams produziert. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Während sich Armin Wolf, Nadja Bernhard, Tarek Leitner, Margit Laufer und andere "ZiB"-Mitarbeiter aufgrund des Corona-Virus seit Mittwoch in 14-tätiger Isolation auf dem ORF-Küniglberg befinden, sprechen sich die ORF-Radionachrichten gegen die Implementierung so einer drastischen Maßnahme aus.

Laut STANDARD-Infos gibt es im Funkhaus massive Kritik am Sicherheitskurs der ORF-Generaldirektion unter Alexander Wrabetz und seinem Sicherheitsbeauftragten Pius Strobl. Sie haben in allen "sendungskritischen Bereichen" Isolationsbereiche geschaffen, in denen "Schlüsselmitarbeiter" abgeschottet ihre Aufgaben erfüllen sollen – der STANDARD berichtete.

Schon alleine aufgrund der nicht vorhanden personellen Ressourcen könnten sich beispielsweise Ö1-Mitarbeiter nicht einfach 14 Tage lang in Isolation begeben. So könne der Informationsauftrag nicht erfüllt werden, heißt es intern. Das betreffe sowohl die Radionachrichtenredaktionen von Ö1 und Ö3, aber auch die Regionalradios, den Teletext, Online und Socialmedia.

Um die Gefahr einer Ansteckung mit dem Virus so gering wie möglich zu halten und im Falle des Falles reagieren zu können, werde nicht isoliert, sondern weiterhin in getrennten Teams gearbeitet. Das inkludiert auch Home Office, wo immer es möglich sei.

Von ORF 2 bis zu den Landesstudios

Die Isolationen betreffen derzeit neben dem aktuellen Dienst von ORF 2 auch die ORF-Landesstudios, wo bereits Isolationsbereiche geschaffen wurden und von ausgewählten Mitarbeitern bezogen werden, um die Produktion der "Bundesland heute"-Sendungen und der Regionalradios sicherzustellen. Auch für die nationalen Radios und ORF 3 werden Isolationsbereiche vorbereitet. Bereits am vergangenen Samstag sind 15 Mitarbeiter bis auf weiteres freiwillig in einen isolierten Bereich im ORF-Zentrum gezogen, um die technischen Kernbereiche abzusichern.

Kritik an den Maßnahmen kommt intern auch vom ORF-Betriebsrat, der keine rechtliche Grundlage sieht. Betroffen sind davon derzeit 180 ORF-Mitarbeiter. Der Betriebsrat fordert nach STANDARD-Infos eine Betriebsvereinbarung. (red, 26.3.2020)