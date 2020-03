Die OÖ. Theater und Orchester GmbH (TOG) wird 659 Mitarbeiter des Landestheaters Linz und des Bruckner Orchesters mit 1. April zur Kurzarbeit anmelden.

Linz/Traun – Die Auswirkungen des Coronavirus auf den Kulturbetrieb sind massiv. Das

Linzer Landestheater und das Theater Phönix melden einen Großteil ihrer

Mitarbeiter ab 1. April für Kurzarbeit an. Bis wann der Shutdown noch

dauern werde, sei derzeit nicht absehbar, hieß es von den oö.

Kultureinrichtungen und Veranstaltern bei einem APA-Rundruf. Man bereite

sich auf mehrere Szenarien vor. Die Regierung hat das Veranstaltungsverbot zuletzt bis 13. April verlängert. Dem Linzer Landestheater bringt jeder Corona-bedingt spielfreie Monat rund eine Million Euro Verlust. Die beiden Häuser Schauspielhaus und Musiktheater – stehen mit Ausnahme von ein paar wenige Personen, wie etwa Portier und Haustechnik, leer.

Die OÖ. Theater und Orchester GmbH (TOG) wird 659 Mitarbeiter des Landestheaters Linz und des Bruckner Orchesters mit 1. April zur Kurzarbeit anmelden. Auch das Linzer Theater Phönix wird voraussichtlich ab diesem Datum seine 27 Mitarbeiter für drei Monate in Kurzarbeit schicken. Beim Landestheater und dem Brucknerorchester seien "sämtliche Dienstnehmer, die rechtlich von Kurzarbeit umfasst sind", betroffen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Insgesamt sind an den Häusern 850 Personen angestellt, 150 weitere haben Gastverträge.

Was die Wiederaufnahme des Spielbetriebs anbelangt, arbeite man aktuell an

unterschiedlichsten Szenarien, so Intendant Hermann Schneider. Bei der

optimistischen Variante werde nach Ostern mit dem Proben- und ab Ende April

mit dem Spielbetrieb begonnen. Das zweite Szenario rechnet mit einem

weiteren Monat Verzögerung und der Worts Case sieht einen Neubeginn erst

mit nächster Spielzeit im Herbst vor. Das Programm dafür wäre bereits

fertig. Man versuche jetzt den Kollateralschaden für 2020/21 so gering wie

möglich zu halten. Wie die kommende Spielzeit wirklich ausschaut, könne man

aktuell noch nicht sagen und ändere sich beinahe stündlich: "Bis eine

Produktion auf die Bühne kommt, gibt es von der Kostümschneiderei bis hin

zu den Spielproben viele Schritte, und diese werden in den drei Szenarien

alle durchdacht."

Vorbereitung auf unterschiedliche Szenarien

Ähnlich wird im Linzer Theater Phönix geplant: Laut Plan A kann man ab Mai

wieder spielen. Plan B beschäftigt sich damit, dass erst nach der

Sommerpause wieder Veranstaltungen durchgeführt werden dürfen. Dass es

bereits ab 13. April wieder losgehen könnte, sieht Geschäftsführerin Romana

Staufer-Hutter "mit großem Fragezeichen". Sie wünscht sich daher von der

Politik Klarheit für Veranstalter, inwieweit das Verbot über die aktuelle

Frist hinausgehen werde: "Das kann natürlich nur mit Vorbehalt geschehen,

aber das würde uns unglaublich weiterhelfen."

Bis Juni habe das Theater Phönix rund 90.000 Euro Verlust aufgrund der

abgesagten Vorstellungen. Derzeit werde Kurzarbeit ab 1. April vorbereitet.

Voraussichtlich werde diese für alle 27 Mitarbeiter beantragt. Es sei aber

noch nicht ganz klar, wie der Bund die Unterstützung für Betriebe, die

subventioniert werden, regle: "Wir wissen nicht, ob wir AMS-Förderung

beziehen können oder etwas für unseren Erlösentgang bekommen – eines

brauchen wir jedenfalls." (APA, 26.3.2020)