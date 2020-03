775.000 sahen am Mittwoch das "Weltjournal" über Italien und bescherten der ORF-Sendereihe einen Rekord. Foto: ORF

Wien – In Zeiten der Corona-Krise purzeln die Rekorde bei der Fernsehnutzung: Das ORF-"Weltjournal" erreichte am Mittwoch um 22.45 Uhr in ORF 2 mit seiner Sendung über die Auswirkungen der Krise in Italien 775.000 Zuseher, was einem Marktanteil von 32 Prozent in der Zielgruppe ab 12 Jahren entspricht. Das "Weltjournal+" im Anschluss sahen 365.000. Der Marktanteil lag bei 23 Prozent. Laut ORF sind die Zahlen ein neuer Rekordwert für die Sendungsreihe. Auf großes Interesse stieß um 20.15 Uhr auch der Film "Vier Saiten" mit Otto Schenk. Im Durchschnitt verfolgten ihn über 1,1 Millionen Seher.

Über einen Rekord jubelt auch Wolfgang Fellner in einer Aussendung. Oe24.TV war mit seiner Fellner! LIVE-Sondersendung zur Corona-Krise Mittwoch am Vormittag von 10–11 Uhr in der Werbezielgruppe der 12- bis 49-Jährigen das meistgesehene Programm aller in Österreich empfangbaren TV-Sender, heißt es. Der Marktanteil lag bei 10,8 Prozent.

Insgesamt erreichte oe24.TV über den gesamten Tag in der Werbezielgruppe (12–49 Jahre) laut Aussendung einen Marktanteil von 1,93 Prozent. In der Zielgruppe ab 12 Jahren waren es 1,25 Prozent.

Erst am Dienstag freute sich der Nachrichtensender Puls 24 über einen neuen Höchstwert: Laut Aussendung wurde erstmals ein Tagesmarktanteil (E12-49) von 2,0 Prozent erreicht. In der Gesamtbevölkerung (E12+) lag der Marktanteil demnach mit 1,1 Prozent. (red, 26.3.2020)