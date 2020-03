Liebe LeserInnen und Leser,

Amazon priorisiert in mehreren Ländern nun Güter des täglichen Bedarfs, weswegen sich andere Artikel deutlich verzögern oder nicht mehr verfügbar sind. Spar und Co. tun das nicht – wir erklären warum. In Zeiten der Coronavirus-Isolation boomen außerdem Telefonie und Internetnutzung. Die Telekomfirmen sind aber überzeugt, dass die Netze dem Andrang über Monate hinweg standhalten werden. Apropos Netze: Die Pandemie hat auch den 5G-Ausbau ins Stocken gebracht.

Hier sind die wichtigsten Nachrichten des Tages:

[Web-Handel] Wie Amazon nun Waren priorisiert und warum Spar das nicht tut

[Telekommunikation #1] Coronavirus: Auch Magenta liefert Handydaten, "3" könnte nachziehen

[Telekommunikation #2] 5G-Ausbau gerät ins Stocken: Behörde verschiebt Frequenzauktion

[Games] Drohen Online-Games, das Netz zu überlasten?

[Netzpolitik] Regierung wollte für Österreich Standortüberwachung einführen

[Ablenkung] Pornhub macht Premiuminhalte wegen Corona weltweit zugänglich

[Smartphones] Apple erwägt Verschiebung des iPhone 12

Wir wünschen frohes Lesen!