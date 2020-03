In der Coronavirus-bedingten Selbstisolation suchen immer mehr Leute digitale Ablenkung, zumal Kinos, Restaurants und andere Alternativen derzeit geschlossen sind. Dementsprechend schießen die Spielerzahlen vieler Games in die Höhe.

Man muss allerdings nicht unbedingt Geld ausgeben, um sich alleine oder mit anderen Mitstreitern vergnügen zu können. Es gibt für verschiedenste Geschmäcker Angebote, die kostenlos nutzbar sind und auch auf "Pay2Win"-Mechaniken verzichten. Eine Auswahl:

Call of Duty

"Call of Duty: Warzone"

Auch wenn Battle Royale mit Apex, Fortnite, PUBG und Konsorten gut bedient ist, erschien vor knapp zwei Wochen Call of Duty: Warzone, der verspätete Battle-Royale-Modus zum im Oktober 2019 erschienenen Call of Duty: Modern Warfare. Kostet das Hauptspiel knapp 50 Euro, kann der Modus auf allen gängigen Konsolen außer der Nintendo Switch kostenlos heruntergeladen und gespielt werden. Plattformrestriktionen gibt es nicht, PC-, PS4- und Xbox-One-Spieler können alle mit- und gegeneinander spielen.

Der Modus bringt frischen Wind in das Genre: Zusätzlich zum klassischen Battle-Royale-Gedöns – massig Spieler springen aus einem Flugzeug, das Spielfeld verkleinert sich, Waffen sammeln und versuchen, das letzte überlebende Team zu sein – bekommt man eine zweite Chance, nachdem man im Kampf gefallen ist. Im Gulag widmet man sich einem Überlebenskampf einer gegen einen, der Gewinner darf erneut aus dem Flugzeug springen.

Auf der Karte gibt es Kaufstationen und Aufträge. Letztere sind eine willkommene Abwechslung zum ewigen Herumlaufen, das ein Battle-Royale-Spiel meist mit sich bringt. Das durch die Missionen gewonnene oder in Kisten gefundene Geld lässt sich gegen Abschussserien, Ausrüstung, Waffenkisten oder auch ein Extraleben für einen Kameraden bei den Kaufstationen eintauschen. Derzeit befinden sich 150 Spieler auf dem Schlachtfeld, man plant, künftig die Anzahl auf 200 zu heben.

StarCraft

"Starcraft 2"

Starcraft war Blizzards zweites Spiel im Strategie-Genre und zählte zu den ausbalanciertesten seiner Art. Die spannende Sci-Fi-Geschichte wurde Ende 2010 mit der Veröffentlichung des zweiten Teils fortgesetzt. Sieben Jahre später entschied man sich für einen Free-to-Play-Ansatz.

Die umfangreiche Kampagne der Terraner – das menschenähnliche Volk des Universums –, der komplette Multiplayermodus und eigene Koop-Missionen sind seitdem kostenlos spielbar. Die "Wings of Liberty"-Kampagne umfasst eine packende Geschichte, stimmige Videosequenzen und eine Spielzeit von circa 16 Stunden. Zusätzlich gibt es Koop-Missionen: kampagnenähnliche Herausforderungen, die zur Bewältigung mit einem Freund oder einem anderen Spieler gedacht sind.

Bei den Koop-Missionen kann man zwischen Kommandanten der drei Völker wählen. Diese erhalten Erfahrungspunkte und frei wählbare Talentfähigkeiten. Generell sind hier drei Kommandanten gratis spielbar: der Terraner Jim Raynor, die Zerg-Königin Sarah Kerrigan und der Protoss Artanis. Diese drei können bis zur Maximalstufe 15 kostenlos gespielt werden, die restlichen Kommandanten nur bis Stufe fünf.

Bis mindestens 2. April hat Blizzard die Levelrestriktionen allerdings aufgehoben. Kommandanten, die Kampagnen der alienähnlichen Zerg und der Humanoiden-Außerirdischen Protoss lassen sich zur Free-to-Play-Version dazukaufen.





League of Legends - Germany

"League of Legends" und "Dota 2"

Zwei Teams zu je fünf Spielern versuchen die gegnerische Basis zu zerstören. Besiegte Feinde und Gebäude gewähren Gold, das wiederum in Ausrüstung investiert werden kann. Gewonnen hat das erste Team, das das gegnerische Haupthaus bzw. den Kern der Basis zerstört. Das Spielprinzip entspringt einer fangemachten Custom-Map des Blizzard-Strategiespielklassikers Warcraft III namens "Defense of the Ancients" und etablierte sich zu einem ganzen Genre, das weltweit Millionen Menschen begeistert.



Die zwei Hauptkonkurrenten in diesem Genre sind Dota 2 und League of Legends. Der größte Unterschied ist die Anfängerfreundlichkeit. Beide Spiele haben über hundert verschiedene Helden. Sind in Dota 2 alle von Haus aus spielbar, gibt es in LoL ein paar kostenlose Starthelden und eine regelmäßig wechselnde Rotation temporär gratis spielbarer Charaktere. Alle anderen Helden können entweder freigespielt oder zugekauft werden.



LoL ist wesentlich einsteigerfreundlicher, Dota 2 bietet mehr Abwechslung: Die damals beliebten Custom-Games aus Warcraft III fanden in Dota 2 eine Art Comeback. Verschiedenste Spielmodi wie "Tower-Defense", "Hero Line Wars" oder sogar "Auto Chess" haben nur wenig mit dem ursprünglichen fünf gegen fünf gemeinsam. Selbst wenn einem das Hauptspiel nicht gefällt, lohnt sich das Spiel für die Custom-Maps.



Echtgeld bringt bei beiden Spielen keinen spielerischen Vorteil, lediglich kosmetische Inhalte oder praktische Extras, wie beispielsweise eine weitere Runenseite bei LoL – Runenseiten lassen sich mit Talentbäumen vergleichen, die man vor jedem Spiel an den gewählten Helden anpassen kann.

League of Legends

"Auto Chess", "Dota Underlords" und "Teamfight Tactics"

Etwas Grips, ein Haufen Glück und nur mit einer Hand spielbar: Anfang 2019 entwickelte ein Fan die Dota 2-Custom-Map Dota Auto Chess. Das Spielfeld: das namengebende Schachbrett. Zu Beginn jeder Runde bekommt man eine Auswahl von fünf zufälligen Figuren aus dem Hauptspiel, die sich mit Gold kaufen und auf das Spielfeld setzen lassen. Die Figuren lassen sich hochstufen, wenn dreimal dieselbe Figur gekauft wird. Besitzt man drei Stufe-zwei-Helden, stufen die sich zur Maximalstufe drei herauf. Nach etwa 20 Sekunden kämpft das eigene Team vollautomatisch gegen das Team eines der sieben gegnerischen Spieler. Der Verlierer bezahlt mit einem Teil seiner Lebenspunkte, bis nur noch ein Spieler übrig bleibt.



Die richtige Positionierung, die passende Kombination und etwas Glück entscheiden über Sieg oder Niederlage. Jede Figur wird in Klasse und Volk unterteilt. Verschiedene Figuren desselben Volkes oder derselben Klasse gewähren gruppenverstärkende Boni – drei verschiedene Assassinen steigern ihren kritischen Trefferschaden um 350 Prozent, sechs verschiedene um 450 Prozent. Wie im Hauptspiel können die Spielfiguren mit Gegenständen ausgerüstet werden. Zwischen den Spieler-gegen-Spieler-Runden kämpft man manchmal gegen Monster, die die Gegenstände fallen lassen. Items lassen sich zu mächtigeren Waffen und Ausrüstungen kombinieren.



Das Spielkonzept haben sich die LoL-Entwickler abgeschaut und mit Teamfight Tactics ein wenig abgewandelt. Hier spielt man auf einem Hexagon-Spielfeld. Außer der Tatsache, dass man hier die Figuren aus League of Legends zur Auswahl hat, gibt es nur einen wesentlichen Unterschied zu Auto Chess: Alle drei bis sechs Runden gibt es einen Champion-Draft. Beginnend bei den zwei Letztplatzierten, darf sich jeder einen Champion inklusive Gegenstand aussuchen.



Auto Chess und Teamfight Tactics sind auch für iOS und Android verfügbar. Die Dota 2-Entwickler von Valve haben mit Dota Underlords zudem eine eigene Variante am Start, die sich am Heldenpool des Mobas bedient und ebenfalls für den PC und mobile Plattformen verfügbar ist.

".io" – Games

Wer nicht unbedingt neue Spiele installieren will, sondern ein einfacheres Vergnügen direkt im Browser sucht, findet unter den ".io"-Games viel Auswahl. Etwa diese Titel:

Bei Skribbl.io muss man Begriffe zeichnen. Man tritt entweder einem öffentlichen Spiel bei oder öffnet seine eigene private Lobby, um sich mit seinen Freunden zu messen. Jeder erratene Begriff gewährt Punkte. Neben Deutsch und Englisch kann man zwischen 24 weiteren Sprachen wählen. Für private Lobbys gibt es die Möglichkeit, eigene Begriffe hinzuzufügen.



Bruh.io lässt mit nur einem Klick direkt eine Pixel-Battle-Royale-Runde starten. Mit verschiedene Waffen kämpft man darum, auf einem sich verkleinernden Spielfeld der letzte Überlebende zu sein. Eine Runde dauert etwa fünf Minuten.



Snake nicht am Handy, sondern im Browser: Slither.io. Man muss nur den Anzeigenamen eingegeben und dann direkt nur mit der Maus Leuchtkügelchen fressen, um zu wachsen. Doch Vorsicht vor anderen Mitspielern, nicht nur die eigene Länge der Schlange kann zum Verhängnis werden.

Agar.io ähnelt diesem Prinzip, allerdings wächst man hier zu einer immer größeren Kugel heran. Neben auf der Karte verstreutem Futter lassen sich hier auch kleinere Gegner konsumieren, um den eigenen Umfang zu steigern. (Konstantin Emminger, 29.3.2020)