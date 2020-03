Vincent Bueno darf 2021 antreten. Foto: APA/Jäger

Wien – Der für Mai geplante 65. Eurovision Song Contest im niederländischen Rotterdam findet bekanntlich wegen der Coronakrise nicht statt. ORF 1 macht das Beste aus der Situation und wird im April unter dem Titel "Mr. Song Contest proudly presents – Der 'kleine' Song Contest" einen virtuellen ESC 2020 ins Programm heben. Dabei sollen alle 41 für heuer geplanten Lieder als Video zu Ehren kommen.

Am 14., 16. und 18. April wird ESC-Veteran Andi Knoll ab 20.15 Uhr auf ORF 1 zur virtuellen Song-Contest-Challenge laden. Dabei soll eine Jury die Videos der Songs in den drei Sendungen reihen, wobei die Details erst in den kommenden Tagen veröffentlicht werden. Nach Ausgabe Nr. 3 sollen dann drei Jurysiegervideos feststehen. Aus diesen kann dann das Publikum seinen Favoriten zum ESC-Videosieger 2020 krönen.

Neue Lieder müssen her

Fix ist allerdings: "Alive" ist tot – zumindest als Song-Contest-Lied 2021. Das eigentlich als Österreichs heuriger Beitrag gedachte Lied von Sänger Vincent Bueno darf wie alle Beiträge des heurigen Jahres 2021 nicht mehr antreten, wie jüngst die Europäische Rundfunkunion (EBU) entschieden hatte.

Aber auch ohne "Alive" steht nun fest: Vincent Bueno wird 2021 für Österreich ins Rennen gehen. Der 34-Jährige wird mit einem neuen Lied versuchen, den ESC-Triumph von Conchita zu wiederholen. "Wir glauben auch für den Ersatz-ESC 2021 an unseren Künstler Vincent Bueno!", machte ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner am Donnerstag via Aussendung deutlich.

Der neue alte Rot-Weiß-Rot-Vertreter zeigte sich indes gerührt, die unvollendete Mission nun im kommenden Jahr zu Ende bringen zu können: "'Alive' war für mich schon eine starke Nummer, bei der wir uns die Latte sehr hoch gelegt haben. Mein Ziel ist, dies für nächstes Jahr noch zu übertreffen." (APA, 26.3.2020)