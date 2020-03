Außerdem "Am Schauplatz" über Land in Quarantäne, eine Reportage über Saatgutretter im Einsatz und eine Doku über Kaiserin Joséphine de Beauharnais

Oma Manou (Catherine Arditi) tanzt mit Enkerl Colin (Anthony Bajon). Noch weiß sie nicht, dass er sie bestehlen wird – "Rückkehr in die Bretagne", 20.15, Arte.

Foto: Philippe Lioret

Aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage kann es zu kurzfristigen Programmänderungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis, wenn wir diese nicht berücksichtigen konnten.

19.40 REPORTAGE

Re: Wir ernten, was wir säen – Saatgutretter im Einsatz Hochleistungssaatgut der Industrie und Monokulturwirtschaft verdrängt die Vielfalt unserer Obst-, Gemüse- und Getreidesorten. In den letzten hundert Jahren haben wir bereits 80 Prozent unseres Kulturpflanzenschatzes verloren. Dagegen kämpfen Landwirte, Gärtner und Wissenschafter an: Sie wollen unsere Pflanzenvielfalt und damit unser Saatgut als Ernährungsgrundlage erhalten.

Bis 20.15, Arte

20.15 GESCHICHTE

Der Medicus (D 2013, Philipp Stölzl) Im England des frühen 11. Jahrhunderts muss der junge Halbwaise Rob Cole hilflos mit ansehen, wie seine Mutter an einer unheilbaren Krankheit stirbt. Das Erlebnis prägt ihn nachhaltig. Er schließt sich einem fahrenden Bader an, der ihn in das medizinische Halbwissen des Mittelalters einweiht. Verfilmung des Bestsellers von Noah Gordon als bildgewaltige Reise ins Mittelalter. Bis 22.40, 3sat

Trailer zu "Der Medicus". KinoCheck

20.15 SCHULD UND VERGEBUNG

Rückkehr in die Bretagne (Paris–Brest, F2019,Philippe Lioret) Colin (Anthony Bajon) will in Paris Literatur studieren, er braucht Geld und bestiehlt seine Großmutter. Fünf Jahre später kehrt er in die Bretagne zurück, seine Großmutter ist an seinem Verrat körperlich und seelisch zerbrochen. Drama um Schuld und Vergebung und die Frage, wie weit man gehen darf, um den eigenen Traum zu verwirklichen. Bis 21.35, Arte

21.20 REPORTAGE

Am Schauplatz: Ein Land in Quarantäne Obwohl das öffentliche Leben weitgehend stillsteht, sorgen viele Menschen dafür, dass die lebenswichtigen Bereiche des Landes weiter funktionieren. Die Reporterinnen und Reporter von Am Schauplatz porträtieren jene Menschen, die trotz Ansteckungsgefahr für die Allgemeinheit im Einsatz sind. Sie treffen Ärzte, Krankenschwestern, die Kassiererin im Supermarkt und Mitarbeiter von Reinigungsfirme. Bis 22.15, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Tracks Die Themen diese Woche: Künstliche Intelligenz: Tötet KI die Popkultur? Werden Musiker jetzt überflüssig? / Ashnikko: Feministischer Rap zwischen Tiktok und Pornhub. / Rap Against Dictatorship: Hip-Hop als Waffe. / Harriet Blend: Face-Filter-Fantasien. Bis 23.00, Arte

22.45 DOKUMENTATION

Universum History: Joséphine – Napoleons große Liebe Sie war der Schwarm der Männer, in den Salons des nachrevolutionären Paris kannte sie jeder: Kaiserin Joséphine de Beauharnais, Napoleons Geliebte und Ehefrau. Als Tochter von Plantagenbesitzern auf der Karibikinsel Martinique geboren legte sie einen steilen Aufstieg innerhalb der Pariser Gesellschaft hin. Eine Dokumentation von Jobst Knigge. Bis 23.35, ORF 2