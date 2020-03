Die Corona-Krise verändert unsere Gesellschaft. Einerseits prägen Solidarität und Nachbarschaftshilfe den Alltag, andererseits kommen in diesen Zeiten auch viele negative Seiten zum Vorschein. Über Bürger, die ihre Mitmenschen vernadern, Betrüger, die Senioren in der Isolation ausnutzen, einen Anstieg an Gewalt in den eigenen vier Wänden und die Gefahren des Alleinseins berichten Vanessa Gaigg und Sebastian Fellner vom STANDARD. Den Podcast hören Sie hier. (zw, 26.3.2020)

Die Isolation geht bei vielen Menschen an die Substanz. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH