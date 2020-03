Der Fußball pausiert, ORF Sport Plus macht weiter. Foto: APA/KRUGFOTO

Wien – Der Spartensender ORF Sport + startet ab Montag, dem 30. März 2020, mit zwei neuen Sendungsformaten. Jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag steht um 16.30 und 18.00 Uhr live der "Club ORF SPORT +" auf dem Programm. Im Hauptabend um 20.15 Uhr werden "Schätze aus dem ORF-Archiv" gezeigt.

Die Tagesschwerpunkte zur "Primetime": "Sport am Montag"-, "Sportpanorama"- und "Sport Arena"-Sendungen (Montag), Olympia-Klassiker (Dienstag), Fußball-Länderspiele von einer WM oder EM (Mittwoch/jeweils ein Finalspiel und ein Österreich-Spiel), Eishockey (Donnerstag), "Sport-Classics" (Freitag), Fußball-Vereinsspiele (Samstag) und Formel-1-Klassiker (Sonntag).

Herzstück der Sendefläche von "Club ORF SPORT +" ist ein 55-minütiger Talk zu einem aktuellen Tagesthema, angereichert mit Archivbeiträgen und Zuspielungen zu den Gästen, die via Skype live zugeschaltet werden. Stündlich soll es auch News-Blöcke mit dem Neuesten des Tages in Meldungsform geben. Verantwortlicher Redakteur der Sendung ist Peter Brunner. Kristina Inhof moderiert die Sendung in der ersten Woche.

Themen der Auftaktsendung am 30. März sind "Olympiasieger in der Warteschleife – wie tickt der neue Countdown nach der erstmaligen Verschiebung der Sommerspiele in Tokio" und die "Paralympics". Am 1. April lautet das Talk-Thema "Österreichs Sport ohne Meister – was bedeutet der komplette Stillstand der heimischen Ligen sportlich und finanziell?". "Sportland Tirol – ein Land ohne Sport" und "Wie geht es den Sportlerinnen und Sportlern mit den strengen Ausgangssperren?" sind die Themen am 3. April. (APA, red, 26.3.2020)