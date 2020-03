Staats- und Regierungschef trafen sich am Donnerstag per Videokonferenz zu einem Gipfel. Foto: EPA

Zum dritten Mal innerhalb von gut zwei Wochen haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU am Donnerstag per Videokonferenz zu einem Gipfel "getroffen". Dabei schworen sie sich darauf ein, "alles zu tun", um die Bürger in der Coronavirus-Krise zu schützen und die schweren wirtschaftlichen Rückschläge zu bekämpfen, wie es in Dokumenten zur Schlusserklärung heißt.

Zentral bei den Beratungen waren diesmal konkrete Schritte der Zusammenarbeit, um die Lage in den 27 EU-Staaten, insbesondere Italien und Spanien, zu verbessern. Man wollte sich dabei zunächst auf "konsensfähige Maßnahmen" konzentrieren, um nicht unnötig Zeit zu verlieren.

410 Milliarden Euro

All den Einigkeitsbeteuerungen der EU-27 im Grundsätzlichen zum Trotz ist man weit davon entfernt zu entscheiden, wie die Milliardenhilfen aus gemeinsamen Fonds für ins Trudeln gekommene Staaten verteilt werden sollen. Die Finanzminister haben angeregt, die im Eurorettungsfonds (ESM) verfügbaren 410 Milliarden Euro einzusetzen. Die Kommission ist von den Regierungschefs aufgefordert, umgehend Umsetzungspläne vorzulegen.

Italien hat gemeinsam mit Frankreich, Spanien, Portugal, Irland und weiteren vier Staaten die Auflage von Eurobonds oder "Coronabonds" verlangt, gemeinsame Anleihen für Projekte. Die Niederlande und Deutschland lehnten das als "verfrüht" ab. Dafür müssten EU-Verträge geändert werden, was lange dauere, erklärte ein Experte dem STANDARD.

Der EU-Gipfel begrüßte jedoch ausdrücklich die von der Europäischen Zentralbank (EZB) getätigten Stützungsmaßnahmen und Hilfen von 37 Milliarden Euro aus den EU-Strukturfonds. Was konsensfähige Maßnahmen betrifft, will die EU dafür sorgen, dass strategisch wichtige Unternehmen, etwa im Gesundheitsbereich bei Medikamenten und Schutzkleidung, sofort geschützt werden.

Hoffnung für Pflegekräfte

Die EU-Kommission soll die Anschaffung von Beatmungsgeräten, Masken, Schutzkleidung vorantreiben, die Verteilung auf die Staaten beschleunigen. Besonders wichtig ist den EU-Chefs, dass die Versorgung in den Staaten trotz strenger Kontrollmaßnahmen und Einreisesperren an den nationalen Grenzen erhalten bleibt.

Dies gilt nicht nur für Waren und Güter, sondern auch für Personen im grenzüberschreitenden Berufsverkehr. Das könnte besonders für Österreich Erleichterung bringen, wo zehntausende Pflegekräfte aus Ungarn, der Slowakei und Rumänien durch Grenzsperren behindert werden. "Das muss dringend angegangen werden", verlangen die Regierungschefs, die Kommission soll "grüne Korridore" konzipieren. (Thomas Mayer aus Brüssel, 26.3.2020)