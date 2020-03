Auch NGOs kritisieren, dass es noch immer keine Verbesserungen beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl gebe. Foto: Der Standard / Matthias Cremer

Wien – Erst vergangenen Monat zeigte sich das Innenministerium über die Arbeit der Asylbehörde höchst erfreut: Der "Rucksack" an Asylverfahren aus den Jahren 2015/16 sei mittlerweile vollständig abgebaut, die Verfahren würden nicht länger als drei Monate dauern, hieß es bei einer Pressekonferenz. So eifrig die Beamten des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) auch arbeiten mögen, haftet an dieser Darstellung ein Schönheitsfehler: Knapp 45 Prozent der beanstandeten BFA-Entscheidungen wurden im vergangenen Jahr in zweiter Instanz aufgehoben oder abgeändert. Das zeigt eine parlamentarische Anfragebeantwortung des Justizministeriums.

Damit stellte das BFA im vergangenen Jahr um rund drei Prozent mehr fehlerhafte Entscheide aus als im Jahr zuvor. "Das ist nicht nur teuer, das ist inakzeptabel", sagt die Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper zur Beantwortung ihrer Anfrage.

Fehler im System

Kritiker fühlen sich bestätigt: Wenn fast jeder zweite Asylbescheid, gegen den sich ein Betroffener wehrt, nicht vor der höheren Instanz hält, muss es einen groben Fehler in der Organisation geben, so der Tenor. "Das System ist darauf ausgelegt, dass es in zweiter Instanz korrigiert wird", sagt der Diakonie-Asylrechtsexperte Christoph Riedl. Beispielhaft nennt Riedl die kurze Ausbildung der Beamten. Die Gesetzesmaterie sei komplex, Studienabschlüsse, etwa in Rechtswissenschaften, oder auch einschlägige Berufserfahrung werden aber nur in seltenen Fällen verlangt, so Riedl.

Schon der Rechnungshof bemängelte die uneinheitlichen Ausbildungsstandards innerhalb des BFA. Nicht einmal ein Fünftel des Personals sei speziell geschult, so der Befund im vergangenen November. Das Innenministerium versichert, dass die Empfehlungen des Rechnungshofs ernst genommen werden. Qualitätssicherung sei ein "prioritäres Anliegen", die alleinige Zahl der Abänderung von Entscheidungen sage noch nichts über die Qualität der Arbeit im BFA aus, so das Innenministerium.

Arbeit für Gerichte

Die hohe Fehlerquote in der ersten Instanz führe laut Herbert Langthaler vom Asyl-NGO-Zusammenschluss Asylkoordination automatisch zu längeren Asylverfahren. Laut der Anfragebeantwortung wird nur rund ein Drittel der Verfahren in zweiter Instanz innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von sechs Monaten abgeschlossen.

Lange Verfahren machen nicht nur den Betroffenen zu schaffen, sondern bedeuten auch zusätzliche Aktenberge an den Gerichten. Hier werde Arbeit auf das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) "abgewälzt", so Langthaler.

Die Verzögerungen bei den Asylverfahren könnten sich in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie noch weiter zuspitzen. Fristen sind einstweilen ausgesetzt, es liege daher auf der Hand, dass es zu entsprechenden Verzögerungen bei der Verfahrensführung komme, sagt ein Sprecher des BvWG zum STANDARD. Ob durch den vorprogrammierten Rückstau zusätzliche Ressourcen gebraucht werden, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden. (Laurin Lorenz, 26.3.2020)