Der Standard

Für die meisten von uns geht das Leben dieser Tage ungebremst und oft in noch höherer Taktung weiter. Achtsamkeit für einen selbst als auch für unsere Mitmenschen kann gerade in dieser Situation ein Quell der Ruhe und Kraft für die eigene, aber auch für die Gesundheit der anderen sein.

Achtsamkeit wird beschrieben als das bewusste Lenken der Aufmerksamkeit auf die Erfahrung des gegenwärtigen Moments, ohne diese sofort vor dem Hintergrund von Vorerfahrungen in eine Schublade einzusortieren oder automatisch darauf zu reagieren. Ein Sich-Erinnern, immer wieder in dieser Geisteshaltung das momentane Erleben wahrzunehmen. Diese sehr technische Definition greift aber zu kurz und wird dem eigentlichen Verständnis der Achtsamkeit nur in Teilen gerecht.

Vielstrapaziertes Wort Achtsamkeit

Das Wort "Achtsamkeit" ist eine ungenaue Übersetzung des englischen Begriffs "Mindfulness", der eigentlich "Gewahrsein" bedeutet. Achtsamkeit ist somit viel mehr, als in voller Konzentration eine Rosine zu essen oder sich jeden Tag mittels App für ein paar Minuten auf seine Atmung zu konzentrieren – wenngleich formale Übungen notwendige Grundpfeiler der Achtsamkeitspraxis und Entwicklung dieses Gewahrseins sind. Wenn es aber nur als weiteres Selbstoptimierungstool begriffen wird, geht dabei verloren, dass es das Gewahrsein dessen braucht, wie die Dinge miteinander verbunden und voneinander abhängig sind. Im Fall der Rosine, dass sie einmal eine Traube war, es einen Rebstock gab, dass dieser von einer anderen Person gepflanzt, gepflegt und die Rosine dann geerntet und getrocknet wurde. Ich kann sie deshalb in meinem Kaiserschmarren haben, weil es jemanden und etwas gegeben hat, der oder das dies ermöglicht. Ohne die anderen bin ich nichts. Und genau dieses Bewusstsein braucht es, um zu erkennen, dass all mein Handeln sich nicht mehr nur um mich dreht, sondern all meine Mitmenschen beeinflusst.

In unsere Realität übertragen, bedeutet das, dass es nichts bringt, sich nur für sich selbst vor dem Virus zu schützen, denn der viel größere Schutz liegt darin, dass ich mich achtsam verhalte, um meine Mitmenschen zu schützen. Es heißt aber auch ganz praktisch, diejenigen zu schützen, die unsere Versorgung und Sicherheit gewährleisten.

Wie riecht Seife?

Gleichzeitig heißt es auch, diese Menschen endlich einmal wirklich zu sehen, in aller Dankbarkeit und Verbundenheit, die ihnen schon davor gebührte. Ganz abgesehen davon, dass ich weder mich noch andere anstecken will. Es ist ein Sehen und Gesehenwerden im positiven Sinn. Das Kraftvolle und Zuversichtliche dabei ist, dass es uns vor Augen führt, wie jeder für den anderen Verantwortung trägt, mit all seinem Handeln und all seinem Bewusstsein – auch ohne Virus.

Der technische Aspekt der Achtsamkeit hilft mir, mich zum Beispiel voll auf das Händewaschen zu konzentrieren und es zu erleben. Es gibt momentan viele Möglichkeiten für kurze "Handwasch-Meditationen": Wie riecht die Seife, wie fühlt sich das Wasser an? Oder auch das Wahrnehmen der Ungeduld, ohne sofort auf diese zu reagieren, wenn 30 Sekunden zu einer Ewigkeit werden, weil draußen eines der Kinder schreit.

Der andere, ebenfalls wichtige Aspekt der Achtsamkeit ist aber, dass mein Handeln im oder auch mein Fernbleiben vom öffentlichen Raum allen anderen zugutekommt. Auch der Verzicht und das Aushalten, nicht mehr wegen jedes Gelüstchens zum Billa ums Eck zu gehen, sondern bis zum nächsten großen Einkauf zu warten und dann bei diesem nicht zu hamstern, zählt dazu. Für all diese Veränderungen braucht es das entschleunigende Element der Achtsamkeit, aber nicht nur.

Ein Bild aus dem Buddhismus beschreibt, was nötig ist: Weisheit und Mitgefühl sind die beiden Flügel des Vogels der Achtsamkeit. Ich brauche die Weisheit, um diese Zusammenhänge zu erkennen, und das Mitgefühl unterstützt mich und andere, damit ich all diese Erfahrungen wahrnehmen sowie auch in Momenten der Angst, des Konflikts und der Unsicherheit mich selbst und andere beruhigen kann, um mich dann dementsprechend in diesem Gewahrsein achtsam zu verhalten. (Tobias Glück, 31.3.2020)