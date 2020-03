Foto: eva schuster

1. Du brauchst frische Bohnen oder Zuckererbsen

Auch wenn du keinen Garten oder Balkon hast, ist jetzt die richtige Zeit, um ein wenig zu gärtnern. Für unser kleines Experiment brauchst zu entweder frische Bohnen oder Zuckererbsen. Wenn du keine zu Hause hast, könntest du es auch mit den kleinen Samen versuchen, die du aus einem frischen Paprika vorsichtig herauslöst. Lass dir dabei von Erwachsenen helfen.

Foto: eva schuster

2. Nimm einen Blumentopf und ein wenig Blumenerde

Drück die Erde nicht zu sehr in den Topf, sie soll locker bleiben. Jetzt kannst du fünf bis sechs Löcher mit dem Zeigefinger in die Erde bohren und die Erbsen oder Bohnen reinsetzen. Gieße ein wenig Wasser in die Erde. Jetzt brauchst du ein nettes Plätzchen für deinen Topf. Am besten eignet sich ein Fensterbrett, aber achte darauf, dass es durch die Sonne hier nicht zu heiß wird.

Foto: eva schuster

3. Geduld!

Und jetzt kommt der wichtigste und schwierigste Teil unseres Experiments: das Warten. Nach einigen Tagen werden die Bohnen keimen, und ein kleines, zartes Pflänzchen wird aus der Erde wachsen. Vielleicht wird nicht aus jeder gesetzten Bohne eine Pflanze, sei deswegen nicht traurig.

Foto: eva schuster

4. Rankhilfe basteln

Die Pflanzen werden wachsen, und du solltest sie alle paar Tage gießen. Wenn du Bohnen oder Erbsen gepflanzt hast, werden sie nach einigen Tag so hoch sein, dass sie eine Kletterhilfe brauchen. Die kannst du aus einem Ast oder Strohhalmen basteln.

Wenn du Paprikasamen genommen hast, kannst du deine Pflänzchen nach einiger Zeit in einen größeren Topf umpflanzen. (os, 27.3.2020)