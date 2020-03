Windows wird vorsichtiger. Foto: APA/AFP/STAN HONDA

Der Coronavirus hinterlässt auch bei Microsoft seine Spuren. In einem Blogeintrag hat das Unternehmen eine Änderung der eigenen Update-Politik angekündigt.

Umstellung

Vorerst sollen nur mehr sicherheitsrelevante Updates automatisch an die Nutzer der aktuellsten Ausgaben des Betriebssystems verteilt werden. Während also der monatliche Patch Tuesday eingehalten wird, werden alle darüber hinausgehende Bugfixes – Microsoft nennt diese C- und D-Releases – nicht mehr automatisch verteilt. Konkret geht es dabei um Windows 10 v1909 und Windows Server 2008 SP2.

Die dahinterstehende Überlegung hat man in den vergangenen Tagen schon von anderen Herstellern gehört: Man wolle die Auswirkungen von Updates auf die eigenen Nutzer in der aktuellen Situation minimieren.

Edge

Es ist nicht die erste Support-Änderung, die Microsoft seit Beginn der Coronakrise verkündet hat. Bereits vor einigen Tagen betonte man etwa, dass die neue Generation des eigenen Browsers Edge eine kleine Update-Pause einlegt. Dies allerdings nicht ganz freiwillig: Google hatte angekündigt Chrome 81 auszulassen, und da Microsoft die selbe Softwarebasis benutzt, folgt man diesem Beispiel. (red, 27.03.2020)