Softwarehersteller hebt das Limit angesichts der Coronaviruskrise an

Google Duo. Grafik: Google

In Europa mag Duo bisher noch nicht der ganz große Durchbruch gelungen sein, international erfreut sich Googles Videochat-App aber großer Popularität. Mehr als fünf Millionen Bewertungen hat die App im Play Store mittlerweile erhalten, dies bei einem Wert von 4,5 von 5 Punkten. Damit ist man selbst von so bekannten Apps wie Gmail, das bisher 6,8 Millionen Bewertungen erhalten hat, gar nicht so weit entfernt. Googles App punktet dabei vor allem mit sehr guter Performance, einfacher Nutzung und einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Anrufe.

Limit

Nun weitet Google den Support für Gruppenanrufe aus: Die Zahl der maximalen Teilnehmer wurde von acht auf zwölf angehoben, kündigt Sanaz Ahari Lemelson, als Produktchefin bei Google für Duo zuständig, auf Twitter an. Damit reagiere man auf die aktuelle Situation, in der Videochats für viele eine wesentlich größere Wichtigkeit erhalten habe, so die Argumentation.

Ein Update der Apps für Android und iOS ist dafür nicht notwendig, Google hat die Änderung serverseitig vorgenommen. Das neue Limit gilt insofern auch ab sofort für alle Nutzer weltweit. Im Vergleich zu manch anderer App ist diese Grenze trotzdem noch immer relativ niedrig. So unterstützt etwa Facetime bis zu 32 Teilnehmer, Googles eigenes Hangouts Meet kann gar mit 100 Personen umgehen – ist aber nur für Firmenkunden gedacht.

Smartphone und Web

Duo ist vor allem für die Nutzung mit Smartphones gedacht, und ist insofern ein Pendant zu Apples Facetime. Allerdings gibt es mittlerweile eine Webversion, über die die Software auch am Desktop genutzt werden kann. Bei mobilen Geräten wird neben Android auch iOS unterstützt. (red, 27.03.2020)