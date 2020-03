In Anbetracht der Corona-Krise muss der ORF Kärnten leider die für heuer geplanten "Tage der deutschsprachigen Literatur" im ORF Landesstudio in Klagenfurt für ein Jahr aussetzen. "Diese Entscheidung erfolgt aus vielen Gründen. An erster Stelle steht die Gesundheit. Derzeit kann niemand tatsächlich abschätzen, wie sich die Corona-Situation in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. Eine öffentliche Veranstaltung dieser Größenordnung wäre aus heutiger Sicht unverantwortbar", so Landesdirektorin Karin Bernhard. Durch die Reisebeschränkungen innerhalb des deutschen Sprachraumes und die Gebote zur sozialen Distanz ist jede Form einer Zusammenkunft in Klagenfurt unmöglich.

Die Bachmannwoche mit dem Literaturkurs für Nachwuchsautorinnen und -autoren lebte ja neben den Lesungen im ORF-Theater von zahlreichen Begleitveranstaltungen in der ganzen Stadt. Daher wäre auch eine etwaige virtuelle Form des für die deutschsprachige Literatur so wichtigen Bewerbes nicht möglich gewesen.

Erst 2021

Horst Ebner, Koordinator der Tage der deutschsprachigen Literatur: "Im Speziellen bin ich traurig, dass Kandidatinnen und Kandidaten, die schon ausgewählt waren, heuer nicht zum Zug kommen. Aber angesichts der dramatischen Lage in Sachen Corona bitten wir alle Beteiligten um Verständnis für unsere Maßnahmen."

Wie so viele andere Veranstalter in Europa, aber auch darüber hinaus, sieht es der ORF als seine Pflicht und Verantwortung, den Ingeborg-Bachmann-Preis 2020 nicht durchzuführen und daher auch nicht zu vergeben.

Die 44. Tage der deutschsprachigen Literatur finden voraussichtlich in der Zeit von 16. bis 20. Juni 2021 statt. Der ORF Kärnten und die Stadt Klagenfurt am Wörthersee wollen 2021 die Tage der deutschsprachigen Literatur in gewohnter Qualität aufblühen lassen. (red)