TÜRKISCH

Korona virüsü nereden geldi?

Aralık 2019'da, Çin'in Wuhan şehrindeki insanlar bilinmeyen bir zatürree hastalığına yakalandı. Bu hastalığa yeni tip korona virüsü neden olmuştur. Bu yeni hastalık Covid-19 olarak da adlandırılmaktadır. Covid-19 dünya genelinde hızla yayıldı.

Şubat ayında, Avrupa'da özellikle İtalya'da birçok insan bu virüsü kaptı. Avusturya'da ise ilk hastalık vakaları Şubat sonunda görüldü. O zamandan bu yana, özellikle Tirol eyaleti, Avrupa'nın geniş bir riskli bölge haline gelmiştir.

Virüs nedir?

Virüs bir patojendir. Bu da, insanlarda veya hayvanlarda hastalığa neden olabileceği anlamına gelir. Vücudun dışında kalan virüsler zararsızdır. Ancak virüsler nefes alırken vücuda girerse, virüs uyanır. Ardından virüsler vücudun hücrelerine nüfuz eder ve çoğalıp hücreyi yok eder. Böylece hastalağın önü açılmış olur.

Aksırma durumunda, virüsler tekrar havaya savrulur, oradan da başka insanlar tarafından tekrar solunurlar. Böylece virüsler çok hızlı bir şekilde çevreye yayılırlar.

Korona virüsten nasıl korunurum?

Elleri sadece sabun ve suyla yıkamak korona virüsüne karşı korur. Ellerin tüm bölgeleri günde birkaç kez 40 ila 60 saniye boyunca iyice yıkanmalı. Aksırırken veya öksürürken, burun ve ağız önüne bir mendil tutulmalı. Veya dirseklerin iç kısmına aksırılmalı.

Çoğu zaman eller virüslerle temas ettiğinden eller yüz kısmına çok sık temas etmemeli. Sıradan yüz maskeleri giymek virüse karşı koruma sağlamaz. Bu maskeler sadece hasta olanlar tarafından giyilirse amaca uygundur.

Avusturya'daki insanlar şu anda nasıl davranmalı?

Avusturya hükümeti korona virüsünün yayılmasının önünü kesmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda hükümet, Avusturya'da insanların en iyisi evde kalmalarını istiyor. Buna sokağa çıkma kısıtlaması denir. Bu düzenleme 13 Nisan'a kadar geçerlidir. Kısıtlamaya sadece birkaç istisna getirilmiştir: Örneğin, yiyecek almak zorunda kalındığında. Ya da bankaya gidilmesi gerekiyorsa veya işe gitme zorunluluğu varsa. Ayrıca tek başına veya aynı hanede yaşayan insanların birlikte yürüyüşe çıkmalarına izni verilir.

Diğer insanlarla fiziksel mesafeyi korumak her zaman önemlidir. En az 1 ila 2 metrelik bir mesafe oldukça uygundur. Bu da, iki veya üç kol uzunluğu anlamına gelmektedir. Bu mesafeyle korona virüsüne yakalanma riski de azalmış olur. Evden çalışma imkanından da mümkün mertebe faydalanılmalı.

Başbakan Sebastian Kurz’a göre, korona virüsüne karşı alınan birçok önlem Paskalya sonrasına kadar sürebilir. Kurz bunu, "Paskalya'dan sonra gireceğimiz aşama, normal durumdan çok şimdikine benzeyecektir", şeklinde ifade etti.

Alışveriş yaparken uyulması gereken kurallar nelerdir?

Evde yiyecek kalmadıysa, alışverişe gidilecektir. Elbette şimdi de alışverişe çıkabilirsiniz. Ancak yaşlı insanların bir komşudan, onlar için alışveriş yapmasını rica etmeleri önerilir. Genç bir akraba da yaşlılar için alışveriş yapabilir. Alışveriş yaparken diğer insanlara karşı yine 1 veya 2 metrelik mesafeyi korumak önemlidir.

Yazarkasa civarında genellikle bir uyarı yazısı asılıdır. Bu yazıda, cep telefonu veya ATM kartı kullanarak temassız ödeme yapmaya işaret edilmektedir. Bu da, ödeme yaparken kasiyerin hastalığa yakalanmasını önlemek için getirilmiştir. Ancak, banknot veya madeni para ile ödeme yapmak yasak değildir. ATM kartı sahibi olmayan kişiler ise nakit ödemeye devam edebilirler.

Hala Avusturya'dan yurtdışına çıkılabiliniyor mu?

Korona virüsü nedeniyle, Avrupa'daki birçok ülke sınırları kapattı. Bu durumdan Avusturya da etkileniyor. Artık neredeyse tüm komşu ülkelere gidilemiyor. Almanya’ya sınır kapandı. Ayrıca İtalya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, İsviçre ve Slovakya'ya da seyahat edilemiyor. Bu ülkelere sadece orada çalışan Avusturyalılar gidebiliyor. Komşu ülke Slovenya'ya halen gidilebiliyor ama oradan geldikten sonra 14 gün karantinaya girme zorunluluğu var.

Karantina, başka insanlarla temas kurmamak anlamına gelir. Diğer insanlardan ayrı bir yerde tutulmaktır. Bu uygulamaya ciddi veya bulaşıcı bir hastalık durumunda başvurulur. Ya da bir kişide hastalık şüphe edilirse. Karantina önleminin amacı ise hastalığın diğer insanlara bulaşmasını önlemektir.

Birçok insan için kısa çalışma sözkonusu – Bu nedir?

Çok sayıda fabrika korona virüsü nedeniyle kapatıldı. Birçok şirket sipariş alamıyor ve gelir elde edemiyor. Çok sayıda restoran da kapatmak zorunda kalmakta. Sonuç olarak, nice insan işini kaybediyor ve işsiz kalıyor. Ancak şirketlere ve çalışanlarına yardım etmek için bir imkan sunulmaktadır. Bu seçeneğe kısa çalışma denir. Kısa çalışmalarda, çalışma saatleri çok aza düşürülmüştür. Bu imkandan faydalanan çalışanlar ise işini kaybetmemiş olur. Çalışan daha sonra maaşını şirketinden değil, Avusturya hükümetinden alır.

Hükümet şirketlere toplam 38 milyar Avro yardım aktarmayı planlıyor. Paranın bir kısmı hızlı yardım sunmak içindir. Ya da başka bir deyimle acil yardım verilmektedir. Yardımın diğer bir kısmı ise özellikle mağdur kalan işletmelere kredi olarak verilecektir. Bazı işletmeler belirli bir süre vergi yükümlülüğünden de muaf tutulacaktır.

BOSNISCH/KROATISCH/SERBISCH

Odakle koronavirus?

U decembru 2019 godine su ljudi u kineskom gradu Vuhan oboljevali od nepoznate upale pluća. Bolest je bila izazvana novom vrstom koronavirusa. Ta nova bolest se naziva Covid-19. Covid-19 se širi brzo cijelim svijetom.

U Evropi su u februaru, prije svega u Italiji, od tog virusa obolili mnogi ljudi. I u Austriji su krajem februara utvrđeni prvi slučajevi bolesti. Od tada savezna republika Tirol vazi kao jedno od najrizičnijih područja u Evropi.

Šta je virus?

Virus je izazivač bolesti. To znači, da može da izazove bolest kako kod ljudi tako i kod životinja. Van tijela su virusi bezopasni. U slučaju da virusi ipak, na primjer putem disanja, dospiju u tijelo, virus se budi. Tada virusi prodiru u ćelije u organizmu, razmnožavaju se i uništavaju ćelije. Tada bivamo bolesni.

Ako kišete, virusi se raspršuju kroz vazduh. Tako ih udišu drugi ljudi. Na taj način se virusi šire veoma brzo.

Kako se mogu odbraniti od koronavirusa?

Protiv koronavirusa štiti najjednostavnije pranje ruku, vodom i sapunom. Trebalo bi višekratno tokom dana 40 do 60 sekundi temeljito prati ruke. Pri kihanju ili kašljanju trebalo bi na nos i usta staviti maramicu. Ili to činiti u ruku savijenu u laktu.

Rukama ne bi trebali ni toliko često dodirivati lice, budući da su ruke te koje su najviše izložene virusima. Nošenje obicnih zaštitnih maski ne štiti od virusa. Takve maske služe svrsi samo onda ako ste sami bolesni.

Kako bi se u ovom trenutku ljudi u Austriji trebali ponašati?

Vlada Austrije želi da spriječi širenje koronavirusa. Zbog toga, želja je Vlade, da stanovništvo Austrije ostane u svojim domovima. To se naziva ograničenje izlaska. Ono važi jos do 13.aprila. Postoji samo nekoliko iznimaka: na primjer ako se žele kupiti kućne namirnice ili ako se treba otići do banke ili na posao. Šetnje su dozvoljene samo ako ih sami upražnjavate ili s osobama s kojima stanujete.

Veoma je važno pri tom uvijek držati distancu naspram drugih ljudi. Najbolje između 1 do 2 metra. To je otprilike dužina od dvije do tri ruke. Tako će rizik od dobijanja koronavirusa biti manji. Ako je to moguće, bilo bi dobro svoje poslove odrađivati od kuće.

Više mjera protiv koronavirusa će vjerovatno trajati duže, i poslije Uskrsa. To je rekao i kancelar Republike Austrije Sebastian Kurc. "Poslije Uskrsa nalazićemo se u jednoj fazi, koja više liči sadašnjoj nego što bi bila slična normalnim uslovima", rekao je Kurc.

Na koja pravila treba obratiti paznju prilikom kupovine?

Ako u domaćinstvu nema nista za jelo, mora se ići u kupovinu. To naravno smijemo i sada. Starije osobe trebale bi zamoliti nekog iz susjedstva da za njih obavi kupovinu. Mogao bi i neko od mlađe generacije otići u kupovinu za svoje starije rođake. Važno je, i pri kupovini, držati se distance od 1 do 2 metra naspram drugih ljudi.

Na kasama često stoji znak na kome piše da je najbolje izvršiti plaćanje bez kontakta, mobilnim telefonom ili kreditnom karticom. Time se treba spriječiti da se osoblje na kasi prilikom plaćanja zarazi. Plaćanje novčanicama i kovanicama nije zabranjeno. Ako ljudi npr. ne posjeduju kreditnu karticu, naravno da svoje račune mogu izmiriti novcem.

Da li se može izaći iz Austrije?

Uslijed koronavirusa je dosta zemalja u Evropi zatvorilo svoje granice. To se odnosi i na Austriju. U skoro sve zemlje u okruženju ne smije se više putovati. Granica ka Njemačkoj je zatvorena. Kao i ka Italiji, Mađarskoj, Češkoj Republici, Švajcarskoj i Slovačkoj. Ako ste Austrijanac u navedene zemlje možete putovati samo ako tamo radite. Ka Sloveniji se može putovati. Ali onda morate provesti 14 dana u karantinu.

Karantin znači – da se ne smije doći u kontakt sa drugim osobama. Vrši se odvajanje od ostalih ljudi. To se čini ako imate tešku ili zaraznu bolest. Ili ako se sumnja da je imate. Sa karantinom se želi postići da se spriječi dalje širenje zaraze.

Dosta ljudi je pogodjeno skraćenim radom – šta je to?

Zbog koronavirusa mnoge tvornice su prestale s radom. Veliki broj preduzeća ne dobijaju poslove a samim tim ni novac. Mnogi lokali su zatvoreni. Stoga je dosta ljudi ostalo bez posla. Ipak postoji jedna mogućnost kako bi se pomoglo preduzećima i njenim radnicima. Ta mogucnost se zove skraćeni rad. Za vrijeme skraćenog rada, radi se jos sasvim malo. Zaposleni mogu na taj način zadržati svoj posao. U tom slučaju novac zaposlenima isplaćuje država Austrija, a ne preduzeće.

Vlada Austrije će tako sa 38 milijardi eura pomoći preduzećima. Jedan dio novca je namjenjen za brzu pomoć. To se zove momentalna pomoć. Drugi dio novca bi posebno ugrozena preduzeća mogla dobiti kao kredit. Neka preduzeća biće oslobodjen plaćanja poreza na izvjesni vremenski period.

UNGARISCH

Honnan ered az új koronavírus?

2019 decemberében a kínai Vuhan városban az emberek egy ismeretlen eredetű tüdőgyulladásban betegedtek meg. Ezt a betegséget az újfajta koronavírus idézte elő. Az új betegséget COVID-19-nek is nevezik. A COVID-19 gyorsan elterjedt az egész világon.

Európában először is Olaszországban betegedtek meg az emberek a vírus által februárban. Február végén Ausztriában is megjelentek az első esetek. Európában azóta főként Tirol tartomány számít nagy rizikóterületnek.

Mik azok a vírusok?

A vírusok kórokozók. Ez azt jelenti, hogy emberekben vagy állatokban okoznak betegséget. A testen kívül a vírusok ártalmatlanok. Ha azonban például belégzés által a testbe kerülnek, akkor felélednek. Ilyenkor a vírusok a test sejtjeibe hatolnak, sokszorozódnak, tönkreteszik a sejteket és betegek leszünk.

Ha valaki tüsszent, akkor a vírusok a levegőbe kerülnek. Más emberek pedig belélegzik őket. Így a vírusok gyorsan terjeszkednek.

Hogyan tudok védekezni a koronavírus ellen?

A koronavírus ellen már a sima vízzel és szappannal történő kézmosás is védelmet nyújt. Naponta többször, 40-60 másodpercig alaposan mossuk meg a kezünk minden egyes részét. Tüsszentéskor vagy köhögéskor tartsunk az orrunk és a szánk elé zsebkendőt, vagy tenyerünk helyett tüsszentsünk a könyökünkbe.

A kezünkkel ne nyúljunk gyakran az arcunkhoz, hisz legtöbbször a kezünkkel érintkezünk először a vírussal. A sima maszkok nem védenek meg a vírustól. A maszknak csak akkor van értelme, ha mi magunk betegek vagyunk.

Hogyan kell viselkedniük az embereknek Ausztriában a jelenlegi helyzetben?

Az osztrák kormány meg akarja állítani a koronavírus terjedését, ezért arra kéri az Ausztriában élő embereket, hogy maradjanak otthon. Ezt nevezik kijárási korlátozásnak, ami április 13-ig érvényben van. Csak néhány kivétel van: például, ha élelmiszert kell vásárolnunk, bankba vagy munkába kell mennünk. Sétálni csak egyedül vagy olyan emberekkel szabad, akikkel együtt élünk.

Fontos, hogy mindig megfelelő távolságot tartsunk az emberektől. Legjobb esetben legalább egy-két métert, ami kb. két vagy három karhossznak felel meg. Ezáltal csökken az esélye, hogy elkapjuk a koronavírust. Ha van rá mód, akkor dolgozzunk otthonról.

Számos koronavírus ellen hozott intézkedés lehet, hogy húsvét után is tartani fog. Sebastian Kurz szövetségi kancellár nyilatkozata szerint: "Húsvét után olyan fázisba érkezünk, ami jobban fog hasonlítani a jelenlegihez, mint a régi mindennapokhoz."

Milyen szabályokat kell figyelembe venni vásárláskor?

Ha már otthon nincs mit ennünk, be kell vásárolnunk. Természetesen ez jelenleg is módunkban áll. Az idősek azonban inkább kérjenek meg egy szomszédot, vagy egy fiatal rokont, hogy vásároljon be nekik. Vásárláskor is fontos, hogy egy-két méter távolságot tartsunk a többi embertől.

A kasszáknál gyakran látható egy tábla. Ezen a táblán az szerepel, hogy a legjobb az lenne, ha érintés nélkül fizetnénk a bankkártyánkkal vagy a telefonunkkal. Így megakadályozhatjuk, hogy a pénztáros a fizetés során megfertőződjön. De nem tilos papírpénzzel vagy érmével fizetni. Ha valakinek nincs bankkártyája továbbra is fizethet készpénzzel.

Ki lehet utazni Ausztriából?

A koronavírus miatt számos európai ország lezárta a határait. Ez Ausztriát is érinti. Szinte egy szomszédos országba sem lehet már utazni. A németországi határokat lezárták. Olaszországba, Magyarországra, Csehországba, Svájcba és Szlovákiába sem lehet már menni. Ezekbe az országokba csak akkor lehet belépni, ha valaki osztrák állampolgár, de ott dolgozik. A szomszédos Szlovéniába még lehet utazni, de azután 14 napra karanténba kell vonulni.

A karantén azt jelenti, hogy nem kerülhetünk másokkal kapcsolatba. Elkülönítenek bennünket a többi embertől. Erre akkor kerül sor, ha valakinek súlyos vagy fertőző betegsége van, vagy akkor, ha feltételezhető a betegség. A karanténnal azt próbálják megakadályozni, hogy más emberek megfertőződjenek.

Sok embert érint a rövidített munkaidő (Kurzarbeit) – Ez mit jelent?

A koronavírus miatt számos gyár leállt. Sok vállalat nem kap több megbízást és pénzt. Számos vendéglátó egységnek is be kell zárnia. Ennek következtében nagyon sokan elveszítik a munkájukat és munkanélküliek lesznek. Azonban van egy lehetőség, amivel a cégeknek és munkatársainak segíteni lehet. Ezt a lehetőséget nevezik rövidített munkaidőnek (Kurzarbeit). A rövidített munkaidő során csak nagyon keveset dolgozik az ember, de megmarad a munkahelye. A pénzt ilyenkor nem a munkáltató, hanem az osztrák állam adja.

Összességében a kormány 38 milliárd euróval akar segíteni. A pénz egy részét gyors segítségnek szánják. Ezt nevezik azonnali segélynek. A pénz másik részére a különösen nehéz helyzetben levő vállalatok tarthatnak igényt, hitel formájában. Egyes vállalatoknak egy bizonyos ideig nem kell adót fizetniük sem.

POLNISCH

Skąd się wziął koronawirus?

W grudniu 2019 r. w Chinach w mieście Wuhan ludzie zaczęli chorować na nieznany dotąd rodzaj zapalenia płuc. Tę chorobę wywołał nowy wirus zwany koronawirusem. Ta nowa choroba nazywana jest też Covid-19. Zaczęła się ona szybko rozszerzać na całym świecie.

W lutym w Europie, głównie we Włoszech, zachorowało na tę chorobę wiele osób. Także w Austrii pod koniec lutego wykryto pierwsze zachorowania. Odtąd przede wszystkim Tyrol jest obszarem wysokiego zagrożenia w Europie.

Co to jest wirus?

Wirus to zarazek. To znaczy, że wirus może wywołać choroby u ludzi i zwierząt. Poza żywym organizmem wirusy nie są niebezpieczne. Jednak, gdy np. przy oddychaniu wirusy dostaną się do wnętrza organizmu, wtedy taki wirus budzi się. Następnie wirusy przenikają do komórek, rozmnażają się i niszczą komórki. Wtedy człowiek zaczyna chorować.

Kiedy kichamy, "wyrzucamy" wirusy w powietrze. Inni ludzie wdychają je. Tak wirusy rozprzestrzeniają się bardzo szybko.

Jak możesz chronić się przed koronawirusem?

Aby chronić się przed koronawirusem, wystarczy po prostu myć ręce wodą i mydłem. W ciągu dnia często myj starannie ręce przez 40-60 sekund. Podczas kichania lub kaszlu zasłoń usta i nosy chusteczką lub kichaj w zgięcie łokcia.

Nie dotykaj często twarzy rękami, bo to właśnie najczęściej ręce mają kontakt z wirusami. Zwykłe maseczki ochronne nie chronią przed wirusem. Te maski mają sens tylko wtedy, gdy sami jesteśmy chorzy.

Jak mamy się teraz zachowywać w Austrii?

Austriacki rząd chce zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Dlatego rząd chce, aby ludzie najlepiej nie wychodzili z domu. Nazywa się to ograniczeniem wychodzenia z domu. Ten zakaz obowiązuje jeszcze do 13 kwietnia. Dom można opuszczać tylko w niewielu wyjątkach: na przykład, kiedy musimy kupić żywność. Albo kiedy musimy iść do banku albo do pracy. Na spacer wolno wychodzić tylko samemu albo z osobami, które mieszkają razem w tym samym mieszkaniu.

Trzeba przy tym zawsze uważać, żeby zachować odstęp od innych osób. Najlepiej zachować odstęp od co najmniej 1 do 2 metrów. Są to dwie do trzech długości ramienia. W ten sposób zmniejsza się ryzyko zakażenia koronawirusem. Jeżeli jest to możliwe, powinno się wykonywać swoją pracę zawodową w domu.

Liczne kroki przeciwko koronawirusowi może potrwają jeszcze dłużej niż do Wielkanocy. Powiedział to kanclerz Austrii Sebastian Kurz. "Po Wielkanocy będziemy w fazie, która będzie bardziej przypominała aktualną sytuację niż normalne życie", powiedział Kurz.

Jakich zasad trzeba przestrzegać, kiedy idzie się na zakupy?

Jeżeli nie mamy w domu już nic do jedzenia, trzeba iść na zakupy. Oczywiście także w obecnej sytuacji można jeszcze wyjść do sklepu. Starsze osoby powinny jednak lepiej poprosić sąsiadów, żeby zrobili dla nich zakupy. Również ktoś młodszy z rodziny może iść do sklepu i zrobić zakupy dla starszych krewnych. Ważne jest jednak, aby także na zakupach zachować odstęp od 1 metra do 2 metrów od innych osób.

Przy kasach w supermarkecie stoi teraz tablica z informacją. Klienci są proszeni, żeby najlepiej płacili bezdotykowo za pomocą komórki lub kartą bankomatową. W ten sposób chronimy kasjerkę i kasjera przez zarażeniem się chorobą podczas płacenia. Jednak nie ma zakazu płacenia banknotami lub monetami. Osoby, które na przykład nie mają karty bankomatowej, mogą dalej płacić gotówką.

Czy można jeszcze wyjechać z Austrii?

Z powodu koronawirusa wiele krajów w Europie zamknęło granice. Także Austria jest dotknięta tymi zakazami. Nie można już pojechać do prawie żadnego kraju sąsiadującego z Austrią. Granica z Niemcami jest zamknięta. Nie można również pojechać do Włoch, na Węgry, do Czech, do Szwajcarii i na Słowację. Do tych krajów można wjechać tylko wtedy, gdy się tam pracuje jako Austriak. Można pojechać jeszcze tylko do Słowenii. Ale następnie trzeba zostać przez 14 dni w kwarantannie.

Kwarantanna oznacza, że nie wolno mieć kontaktu z innymi osobami. Osoba w kwarantannie jest oddzielona od wszystkich innych osób. Stosuje się to wtedy, gdy ktoś jest chory na ciężką lub zakaźną chorobę. Albo w razie przypuszczenia, że dana osoba jest chora na taką chorobę. Kwarantanna ma zapobiec zarażeniu innych ludzi.

Dużo ludzi pracuje teraz w systemie skróconej pracy (Kurzarbeit) – co to znaczy?

Z powodu koronawirusa zamknięto wiele fabryk. Liczne zakłady nie dostają żadnych zleceń ani pieniędzy. Także wiele lokali gastronomicznych zostało zamkniętych. Dlatego bardzo dużo ludzi traci pracę i jest na bezrobociu. Jest jednak możliwość, żeby pomóc firmom i pracownikom. Taka forma pomocy to skrócony czas pracy (Kurz-Arbeit). Wtedy pracownik pracuje tylko bardzo niedużo. Pracownik nie traci mimo to pracy. Pieniądze za taką formę pracy otrzymuje się wtedy od państwa austriackiego, a nie od swojej firmy.

Rząd chce pomóc zakładom i firmom na łączną kwotę wynoszącą 38 miliardów euro. Część tych pieniędzy przeznaczona jest na szybką pomoc. To jest pomoc natychmiastowa. Inną część w formie kredytu mogą dostać zakłady i firmy, które są w szczególnie trudnej sytuacji. Niektóre firmy nie muszą także przez pewien czas płacić podatków.

RUSSISCH:

Откуда появился Коронавирус?

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань люди заболели неизвестной пневмонией. Эта болезнь была вызвана ранее неизвестным типом коронавируса. Новое заболевание также называется Ковид-19. Ковид-19 быстро распространился по всему миру.

В Европе многие люди в феврале заразились этим вирусом, особенно в Италии. Первые случаи были обнаружены в Австрии в конце февраля. С тех пор земля Тироль, в частности, является одной из основных зон риска в Европе.

Что такое вирус?

Вирус – это патоген. Это означает, что он может вызывать болезни у людей или животных. Вне тела вирусы безвредны. Но если вирус попадает в организм, например, при дыхании, вирус просыпается. Затем вирусы проникают в клетки организма, становятся все больше и разрушают клетку. Тогда человек заболевает.

Если вы чихаете, вирусы выбрасываются обратно в воздух. Там они снова вдыхаются другими людьми. Таким образом, вирусы распространяются очень быстро.

Как можно защититься от коронавируса?

Даже простое мытье рук с мылом защищает от коронавируса. Тщательно мойте все части рук несколько раз в день в течение 40-60 секунд. Если вы чихаете или кашляете, держите носовой платок перед носом и ртом. Или чихайте в локоть согнутой руки.

Нельзя слишком часто прикасаться к лицу руками, так как обычно руки имеют контакт с вирусами. Медицинская маска, которую можно носить на лице, не защищает от вируса. Такая маска полезна только в том случае, если человек сам уже заразился вирусом.

Как должны вести себя люди в Австрии в настоящее время?

Правительство Австрии хочет остановить распространение коронавируса. Поэтому правительство просит всех жителей Австрии остаться дома. Это называется ограничение передвижения граждан. Такой режим будет действовать до 13 апреля. Есть только несколько исключений: Например, когда приходится покупать продукты в магазине. Или если приходится пойти в банк или на работу. Выйти на прогулку можно только в одиночестве или с людьми, с которыми проживаете вместе.

Важно всегда держаться достаточно далеко друг от друга, то есть, практиковать социальное дистанцирование. Лучшее расстояние – не менее 1-2 метров. Это целых две-три длины руки. Такое поведение снижает риск заражения коронавирусом. Своей работой по возможности надо заниматься не выходя из дома.

Многие меры против распространения коронавируса могут продлиться дольше, чем до Пасхи (13. апреля). Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. " "Возможно, после Пасхи – я уже могу эту информацию разглашать – мы будем в фазе, которая будет больше похожа на текущее положение, нежели на нормальное".

Какие правила необходимо соблюдать при совершении покупок?

Если дома нечего есть, надо пойти за покупками. Это по-прежнему разрешено, естественно. Но пожилым людям лучше попросить соседа совершить для них покупки. Младшие родственники также могут делать покупки для пожилых людей. При совершении покупок также важно держать дистанцию в 1-2 метра.

На кассах обычно есть табличка. На ней стоит, что лучше всего платить бесконтактным способом с помощью мобильного телефона или банковской карты. Это для того, чтобы не дать кассиру заразиться вирусом при оплате. Однако, не запрещено платить банкнотами или монетами. Например, если у людей нет банковской карточки, они могут расплачиваться наличными.

Можно ли еще уехать из Австрии?

Из-за коронавируса многие страны Европы закрыли свои границы. Этот закон в том числе касается и Австрии. Больше не разрешается ездить почти во все соседние страны. Граница с Германией закрыта. Также в Италию, Венгрию, Чехию, Швейцарию и Словакию больше ехать нельзя. Будучи австрийцем, вы можете попасть в эти страны, только если работаете там. Вам по-прежнему разрешено путешествовать в соседнюю страну – Словению. Но после этого вы должны пробыть в карантине 14 дней.

Карантин означает, что нельзя вступать в контакт с другими людьми. Человек на карантине отделен от всех остальных людей. Такая мера принимается, когда у человека серьезное или заразное заболевание. Или если есть основания полагать, что у человека есть такое заболевание. Цель карантина – предотвратить заражение окружающих людей.

Многих людей касается введение режима сокращения рабочего времени ("Kurzarbeit") – Что это такое?

Из-за коронавируса многие фабрики закрыты. Многие фабрики больше не получают заказов, и соответственно, больше не получают денег. Также пришлось закрыть многие рестораны. Поэтому многие люди теряют работу и становятся безработными. Но есть способ оказать помощь компаниям и их сотрудникам. Эта возможность называется программа сокращения рабочего времени ("Kurzarbeit"). В рамках такой программы человек работает не полный рабочий день. Но зато его рабочее место сохраняется. В таком случае, работник получает зарплату уже от австрийского государства, а не от своей компании.

В общей сложности правительство хочет предоставить предприятиям помощь в размере 38 миллиардов евро. Часть денег предназначена для быстрой помощи. Это называется немедленная помощь ("Soforthilfe"). Другая часть денег может быть предоставлена в качестве займа компаниям, которые особенно сильно пострадали от кризиса. Некоторым компаниям не придется платить налоги в течение определенного периода времени.

ENGLISCH

Where did the coronavirus come from?

In December 2019, people in the Chinese city of Wuhan fell ill with a lung disease. This illness was caused by the new coronavirus. The new illness is also called Covid-19. Covid-19 is spreading rapidly all over the world.

In February, many people got sick with the virus in Europe, especially in Italy. The first cases in Austria were also discovered at the end of February. Since then, the province of Tyrol (in west Austria) has been a big risk area in Europe.

What is a virus?

A virus is a tiny germ which can make people or animals sick. When viruses are outside the body, they cannot do anything – they need to live inside another creature to survive. If a virus gets into the cells of the body, it multiplies and destroys the cells. This makes people sick.

When you sneeze, viruses are hurtled into the air, where other people breathe them in. This way, viruses can spread very fast.

How do I protect myself from the coronavirus?

You can protect yourself by washing your hands with soap several times a day. Each time, you should wash all parts of your hands for 40 to 60 seconds. If you sneeze, then hold a tissue in front of your nose or mouth, or sneeze into your elbow.

Try to avoid touching your face as much as possible, as it is usually your hands that come into contact with the virus.

Wearing a face mask will not protect you from getting sick. The masks are only sensible if you are already ill.

What should the people of Austria do for the time being?

The Austrian government wants to stop the spread of the coronavirus. This is why the government has called on the people in Austria to stay home as much as possible. This restriction is due to last until April 13. There are only a few exceptions where you are allowed to go outside – when you need to buy food, for instance. Or if you need to go to the bank or to work. You are allowed to go for walks alone, or with people you live with, but you are not allowed to hang out with friends or in groups.

It is always important to keep your distance from other people, ideally between one and two metres. This is about two or three arm-lengths. This will reduce your risk of catching the coronavirus. If possible, you should work from home.

Many measures against the coronavirus might last longer than Easter. This was according to Chancellor Sebastian Kurz. "We will have a phase after Easter which will be closer to the current situation than the normal situation", said Kurz.

What rules should I follow when shopping?

If you have no food at home, you have to go shopping. You are of course allowed to do this. However, older people should ask their neighbours or younger relatives to go shopping for them, as they are more vulnerable to the virus.

There are often signs at the cash desks which say it is better to pay with your phone or your debit card. No using physical money will help avoiding the cashiers getting sick. However, it is not forbidden to pay with coins or notes. If you do not have a debit card, for instance, you can still pay with cash.

Can I still travel out of Austria?

Due to the coronavirus, many countries in Europe have closed their borders. This also affects Austria. Almost all of its neighbouring countries are closed at the moment. The border to Germany is closed. You can also no longer travel to Italy, Hungary, the Czech Republic, Switzerland and Slovakia. You can only get into those countries if you are an Austrian working there. Slovenia is still accessible, but you will have to go into a 14-day quarantine after that.

Quarantine means that you cannot come into contact with other people. You are kept separate from all other people. This happens when one has a serious or contagious illness, or when it is suspected that one has a serious or contagious illness. The quarantine is supposed to avoid more people from getting infected.

Many people are affected by short-time work – what is that?

Because of the virus, many factories are standing still. Many companies are not getting any more commissions, or any more money. Lots of shops also have to close. This means that lots of people are losing their jobs and are now looking for work.

However, there is a way to help companies and their employees. This is called short-time work. Short-time work means that people still work, but only very little. This way, the employee can keep their job, and they get their money from the state, and not from their company.

In total, the government wants to help companies with 38 billion euros. Part of the money is for immediate help, while another part is for badly-affected companies to use as credit. Some companies will not have to pay taxes for a while.

FARSI (als PDF*)

ARABISCH (als PDF*)

*Aus technischen Gründen stellen wir die Texte in diesen beiden Sprachen als PDF zur Verfügung.

(APA; 27.3.2020)