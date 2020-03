Aktion des Salzburgers als Reminiszenz an Bullen-Verteidiger Ramalho

Weiter aktiv: Marcel Hirscher. Foto: APA/BARBARA GINDL

Annaberg-Lungötz – Der im vergangenen Sommer aus dem Ski-Weltcup zurückgetretene Marcel Hirscher hat in Zeiten der Coronavirus-Ausgangsbeschränkungen einen speziellen Trainingspartner gefunden. Der Salzburger postete am Freitag auf Instagram ein Kurzvideo, auf dem er Kniebeugen mit seinem Hund Pumba in den Armen macht. Keine allzu leichte Aufgabe, handelt es sich doch bei dem Vierbeiner nicht um ein Schoßhündchen sondern um einen stattlichen Neufundländer.

"Es schaute so viel leichter auf deinem Clip aus", schrieb Hirscher an Salzburgs Fußball-Profi Andre Ramalho gerichtet. Der Verteidiger postet vor einigen Tagen ein ähnliches Workout mit seinem kleineren Hund. (APA, 27.3.2020)