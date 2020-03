Tut sich mit dem Älterwerden nicht ganz leicht: Paul Rudd als von so manchem Wehwehchen geplagter Musiklabelbetreiber Pete in Judd Apatows formidabler Komödie "Immer Ärger mit 40", ORF 1, 22.00 Uhr. Foto: ORF / Universal

Wegen teils sehr kurzfristiger Programmänderungen in Corona-Zeiten ist der TV-Programmablauf nicht zu jedem Zeitpunkt korrekt abgebildet. Wir bitten um Verständnis.

8.10 THEMENTAG

Klassik nonstop Einen Samstag mit Oper und klassischer Musik bietet 3sat. Los geht es mit Tschaikowskys Ballett Schwanensee. Unter den weiteren Höhepunkten finden sich um 16.30 Anna Netrebko als Aida von den Salzburger Festspielen 2017 und um 1.20 in der Nacht Verdis Rigoletto von den Bregenzer Festspielen im vergangenen Jahr. Bis 5.55, 3sat

9.40 BIOPIC

Luis Trenker – Der schmale Grat der Wahrheit(D/A 2015, Wolfgang Murnberger) Tobias Moretti als kontroversielle Südtiroler Alpinistenikone Luis Trenker, die einer idealisierten Heimat gerne die dekadente Stadt gegenüberstellte. Bis 11.10, ORF 2

17.30 MAGAZIN

Bewusst gesund – Das Magazin Im Gesundheitsmagazin geht um Pflegerinnen mit Herz im 24-Stunden-Einsatz, die Pflege zu Hause als Herausforderung und Belastung, den Frühlingsboten Bärlauch und die Einnahme von Blutdruckmedikamenten. Bis 18.00, ORF 2

20.15 FEELGOODMOVIE

Mamma Mia! (USA 2008, Phyllida Lloyd) Die Handlung um die Hochzeit der Tochter und deren Vatersuche unter den Ex-Lovern der Mutter ist ebenso bekannt wie die Ingredienzien: Abba-Songs! Amanda Seyfried und Meryl Streep!! Griechenland!!! Fakt ist, dass die Filmversion von Mamma Mia! ein großartiges Feelgoodmovie ist. Das kann in Zeiten wie diesen nicht schaden. Bis 22.00, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Unser Universum (1–3/3) Adam Luria spannt in seinen drei Dokus über Unser Universum einen Bogen von den Göttern und Dämonen, die der Mensch einst im Himmel sah, und der Bedeutung, die Sterne etwa für die Navigation hatten, über historische Vorstellungen vom Mittelpunkt des Kosmos bis zur Neuzeit. Mit neuen Technologien blicken wir tiefer denn je in den Weltraum und sind gleichzeitig als kleines Wesen in einer unendlichen Welt an den Rand gerückt. Bis 23.00, Arte

22.00 KOMÖDIE

Immer Ärger mit 40(This Is 40, USA 2012, Judd Apatow) Der Musiklabelbetreiber Pete und seine Frau Debbie, eine Boutiquenbesitzerin, werden demnächst 40 Jahre alt. Es mangelt ihnen nicht an Vorsätzen und Strategien, dem Alter ein Schnippchen zu schlagen. Eine der besten Komödien von Judd Apatow mit Paul Rudd und Leslie Mann in den Hauptrollen. Bis 0.05, ORF 1

22.10 VERSTECKTE ZELLE

Nicht auflegen! (Phone Booth, USA 2002, Joel Schumacher) Eine simple Idee, die vor Joel Schumacher schon Alfred Hitchcock gehabt haben soll: Ein Mann (Colin Farrell) geht in eine Telefonzelle, nimmt zufällig einen Anruf entgegen und erfährt, dass er das Häuschen nicht verlassen darf, wenn er nicht erschossen werden will. Manch hanebüchene Wendung und technischer Firlefanz können der Effizienz des Geschehens nichts anhaben. Bis 23.30, Servus TV

23.00 DOKUMENTATION

Mobile Zukunft Wie kommen wir in 30 Jahren von A nach B? Verkehrs- und Stadtforscher schauen in die Zukunft und stellen ihre Szenarien von selbstfahrenden Autos über emissionsfreie Verkehrsnetze bis zu Flugtaxis vor. Bis 23.55, Arte

23.30 THRILLER

Frenzy (GB 1972, Alfred Hitchcock) Ein "Krawattenmörder", der es auf alleinstehende Frauen abgesehen hat, versetzt London in Angst und Schrecken. Alfred Hitchcocks bitterböse filmische Rückkehr nach England gegen Ende seiner Karriere ist immer wieder sehenswert. Bis 1.20, RBB