Langeweile in Zeiten von Corona

(Ende März 2020. Schlafzimmer. Auf dem Bett ein Ehepaar Ende sechzig, postkoital. Sie starren an die Decke.)

Und jetzt? Foto: APA/dpa/Christophe Gateau

ER: Dass uns das Vögeln einmal langweilig wird … Hätt’ ich mir nicht gedacht.

SIE: Ich auch nicht. Jedenfalls nicht so schnell.

ER: Vielleicht sollten wir was Neues probieren. Rollenspiel. Dann könnten wir das Virus einbinden.

SIE: Rollenspiel?

ER: Na ja, du bist zum Beispiel ein gefährdeter Mensch, und ich bin das Virus und dring’ in dich ein.

SIE: Klingt nicht besonders aufregend.

(Pause)

ER: Oder du bist das Virus und trittst ganz unvermittelt auf und breitest dich aus, und ich bin ein Virologe und muss dich in Griff kriegen.

SIE: Auch nicht das Gelbe vom Ei.

(Lange Pause)

ER: Die Puzzles haben wir alle fertig, oder?

SIE (nickt)

(Sehr lange Pause)

SIE: Vielleicht wär’ jetzt endlich Gelegenheit, dass du mir deine Briefmarkensammlung zeigst.

ER: Ich hab’ gar keine Briefmarkensammlung.

SIE: Hab’ ich mir eh gedacht.

(Unendlich lange Pause.

Vorhang)

(Antonio Fian, 27.3.2020)