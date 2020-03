Kontaktlos war an der Kassa schon vor der Corona-Krise zunehmend beliebt: 68 Prozent aller Bankomatzahlungen wurden 2019 so abgewickelt. Foto: APA/PSA

Wer zu Monatsbeginn angesichts der aufziehenden Corona-Krise viel Bargeld behob, hat aufs falsche Pferd gesetzt – wegen der Ansteckungsgefahr sind Münzen und Scheine derzeit nicht gern gesehen. Stattdessen erfährt das ohnedies schon beliebte kontaktlose Bezahlen mit Bankomatkarte als sicherere Variante einen weiteren Schub, allerdings stellt das Limit von 25 Euro für Zahlungen ohne Pin-Eingabe in der Praxis eine Hürde dar. Wer mehr einkauft, muss doch das Infektionsrisiko beim Eintippen der Zahlenkombination in Kauf nehmen.

In vielen Ländern wurden daher die Obergrenzen für kontaktlose Zahlungen wegen der Corona-Krise bereits vorübergehend erhöht, in der nächsten Woche soll es auch in Österreich so weit sein: Statt bisher bei 25 Euro muss dann erst bei Beträgen von mehr als 50 Euro ein Pin eingegeben werden. Dieser Schritt soll das Ansteckungsrisiko der Kunden und der 110.000 Mitarbeiter des Lebensmittelhandels erheblich reduzieren, begründet Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, den Vorstoß. Allerdings empfiehlt er die Anhebung des Limits nur für die Dauer der Corona-Krise.

"Mastercard begrüßt generell und auch für Österreich die Erhöhung der Limits ohne Pin-Eingabe", heißt es dazu von dem Kartenanbieter. Sobald alle notwendigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen geschaffen sind, werde dieser Schritt zeitnah vollzogen – was nächste Woche der Fall sein soll.

Anstieg der Bankomatzahlungen



Bei der Lebensmittelkette Spar begrüßt man die Anhebung des Limits, damit öfter kontaktlos bezahlt werden könne. Für die vergangenen Wochen berichtet Sprecherin Nicole Berkmann bereits von einem signifikanten Anstieg der Bankomatzahlungen in den Geschäften: Ausgehend von etwa 30 Prozent vor der Corona-Krise sei der Anteil bereits auf mehr als 50 Prozent gestiegen.

Obwohl Österreicher im internationalen Vergleich als unverbesserliche Bargeld-Fans gelten, setzen sich auch hierzulande kontaktlose Kartenzahlungen sukzessive durch. Im Vorjahr wurden laut dem Zahlungsdienstleister PSA 515 Millionen Mal auf diese Weise Rechnungen beglichen, das sind im Schnitt 68 Prozent aller Zahlungen mit Bankomatkarte. Im Vergleich zu 2018 stellt dies einen Anstieg der kontaktlosen Zahlungen um fast die Hälfte dar. (Alexander Hahn, 27.3.2020)