Viel hängt davon ab, wie lange die Aktivitäten derart rigide beschränkt werden wie derzeit. Nachdem die meisten Geschäfte und Restaurants die Rollläden heruntergelassen haben, verfällt zusehends die Industrie in Schockstarre. Selbst dort, wo die Produktion noch auf niedrigem Niveau läuft, gefährden abgeriegelte Grenzen die Lieferketten. Das kostet nicht nur Wohlstand und Arbeitsplätze, sondern nagt schön langsam an der Versorgungssicherheit.

KONTRA: Viel zu früh

von Irene Brickner

Jeder Schritt hat seinen Preis: Noch selten war dieser Spruch so richtig und todernst wie jetzt. Die umfassenden Kontaktverbote, um die Verbreitung des Coronavirus in den Griff zu bekommen, erdrücken die Wirtschaft. Doch laut den Experten, die die Regierungen beraten, sind sie alternativlos, um Menschen das Leben zu retten, die bei fortgesetzt exponentiellen Fallzahlsteigerungen das Pech hätten, schwerst zu erkranken und zu sterben.

Genau eine solche exponentielle Entwicklung würde man jedoch erneut riskieren, setzte man die drakonischen Maßnahmen so rasch außer Kraft, wie es sich mancher Wirtschaftsvertreter wünscht. Vor allem in Deutschland, wo die Kontaktsperren noch nicht einmal eine Woche in Kraft sind, stehen Firmensprecher diesbezüglich schon in den Startlöchern. Das ist viel zu früh, in China dauerte es sechs Wochen und länger bis zu ersten Lockerungen.

Auch schlägt manch eiliger Wirtschaftsvertreter, um seiner Forderung nach rascher Normalisierung einen Anschein von Machbarkeit zu geben, begleitende Maßnahmen vor, die einem gesellschaftlichen Crashkurs gleichkommen. Um die Jüngeren mit ihrem geringeren Covid-19-Sterberisiko zurück in den Produktionsprozess zu bringen, müsse man die gefährdeteren Alten bis auf weiteres aus der Öffentlichkeit fernhalten, heißt es da etwa. Das käme einer De-facto-Internierung der Generation 65 plus und einer Spaltung der Gesellschaft gleich – ein zu hoher Preis. (Irene Brickner, 27.3.2020)