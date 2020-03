[Corona] Der Liveticker am Sonntag

Was nun? Wie sich Österreich aus der Quarantäne bewegen könnte

Auf der Intensivstation: Wenn die Corona-Infektion sehr schwer verläuft

[Wirtschaft] Von Wohltaten und Kündigungen: Wie heimische Betriebe nun agieren

Jetzt rächen sich Einsparungen bei Spaniens Spitälern

[Web] Wie Staaten ihre Bürger überwachen – und wie Österreich es tun könnte

[Kultur] Warten, bis es anders wird: Fünf Filmtipps zur Isolation

Wie arbeitet unsere Redaktion in Zeiten von Corona? Journalismus im Homeoffice

[Wetter] Das Wetter wird deutlich unbeständiger. Zunächst scheint noch die Sonne, recht rasch werden die Wolken von Norden her aber dichter und vor allem in der Westhälfte beginnt es leicht zu regnen. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 1000 und 1600m am Abend sinkt sie im Norden auf 800 bis 1200m, im Süden bleibt sie noch höher. 3 bis 12 Grad.

[Zum Tag] Am 29. März 2017 beantragte Großbritannien offiziell den EU-Austritt des Vereinigten Königreichs bei der EU.