Cliver Alcalá, hier auf einem US-Fahndungsplakat, ist seit Maduros Amtsantritt 2013 in Pension. Foto: AP/Department of Justice

Caracas – Der ehemalige venezolanische General Cliver Alcalá hat sich der US-Drogenbehörde DEA gestellt. Ein Flugzeug der Drug Enforcement Agency mit dem pensionierten Militär an Bord verließ am Freitagabend das kolumbianische Barraquilla mit dem Ziel Westchester County, New York. Er sei bereit, auszusagen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters.

Die USA hatten Venezuelas Präsidenten Nicolas Maduro und mehr als ein Dutzend Vertraute – unter ihnen Alcalá – am Donnerstag wegen Drogenhandels und Geldwäsche angeklagt. Venezuela wirft dem Ex-General vor, von Kolumbien aus mit Unterstützung der USA ein Attentat auf Maduro und andere hochrangige Politiker geplant zu haben sei. (red, 26.3.2020)