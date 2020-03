Streichbolde und Influencer bringen sich und andere mit der Internet-Challenge in Gefahr

Um mediale Aufmerksamkeit zu bekommen, leckte eine Influencerin einen Toilettensitz Foto: APA/Laufen

Einige Persönlichkeiten im Internet machen für Likes und Klicks die fragwürdigsten Sachen. Breitet sich ein Trend auf sozialen Netzwerken aus, wird dieser häufig "Challenge" genannt. Eine der neusten Online-"Herausforderungen" besteht darin, sich über die Ernsthaftigkeit des derzeit viralen Coronavirus lustig zu machen. Dafür werden Gegenstände, die in der Öffentlichkeit von zahlreichen Menschen angefasst oder benutzt werden, abgeschleckt.

Toilettensitz abgeleckt

Zurzeit sorgt die sogenannte "Coronavirus-Challenge" im Internet für Ekel und Ärger. In die Welt gesetzt wurde sie von einer Frau namens Ava Louise, die als Mutprobe eine Toilettenmuschel ableckte. Auf Twitter teilte sie das Tiktok-Video, welches die Influencerin in einem Flugzeug-WC zeigt.

Nach einem ersten Aufschrei und negativen Reaktionen, behauptete die US-Amerikanerin, sie habe den Toilettensitz des Privatjets zuvor desinfiziert. Business-Insider sagte sie, sie habe die Challenge gestartet, um mediale Aufmerksamkeit zu erlangen. Im Gespräch mit TV-Therapeuten Dr. Phil meinte sie, sie habe es nicht ausgehalten, dass das Coronavirus mehr Aufmerksamkeit bekäme, als sie selber. Dennoch trug die leichtsinnige Challenge Folgen mit sich, denn zahlreiche andere Internetnutzer folgten ihrem Beispiel.

Anklage wegen terroristischer Drohung

Die Challenge zog auch Varianten mit sich, die nicht nur für die Teilnehmer selber gefährlich sind, sondern auch für andere. Ein Nachahmer schleckte Produkte im US-amerikanischen Supermarkt Walmart ab. Im dazugehörigen Video rief er zuvor auf Englisch "Wer hat Angst vor dem Coronavirus?". Laut NBC-News wurde der 26-Jährige verhaftet und wegen Verdachts auf terroristische Bedrohung angeklagt.

Angeblicher Spitalsaufenthalt

Für einen weiteren Tiktok-Nutzer namens Larz endete die Challenge mit einer Sperrung seines Twitter-Accounts und einem angeblichen Aufenthalt im Spital. Nachdem der Mann ein Video geteilt hatte, in dem er den Toilettensitz einer öffentlichen Anlage ableckte, gab er wenige Tage später in einem separaten Instagram-Posting an, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben.

Laut Business-Insider sei Influencer Larz ein Freund von Ava Louise, der von ihr gebeten wurde, die Challenge nachzumachen. Demnach habe er die Infektion gefälscht und ein altes Video aus einem Krankenhaus verwendet. (red, 28.03.2020)