Foto: APA/AFP/JOSH EDELSON

Am 1. April findet man im Internet so viele Scherze, Falschmeldungen und Streiche wie sonst an keinem anderen Tag. Besonders berüchtigt sind die einigermaßen aufwändigen Aprilscherze Googles, die jedes Jahr für Aufsehen sorgen. Aufgrund der aktuellen, weltweiten Krise hat sich jedoch der Technologieriese dazu entschieden, heuer keine Aprilscherze durchzuziehen.

Respekt für Helfer

Einer internen E-Mail Googles zufolge, sei die Lage um die Pandemie derzeit zu ernst, um Witze zu machen. Wie Business Insider berichtet, wolle man aus Respekt vor jenen, die gegen den Covid-19-Ausbruch kämpfen, auf Scherze verzichten. Da die meisten Witze online entweder Falschinformation verbreiten oder darauf abzielen Nutzer hineinzulegen, ist die aktuell angespannte Lage kein idealer Zeitpunkt für Streiche.

Mitarbeiter sollen keine Scherze machen

Nicht nur Googles offizielle Aprilscherz-Projekte sollen auf Eis gelegt werden, auch wurden Mitarbeiter gebeten, von internen Steichen abzusehen und sich auf den Kampf gegen das Virus zu fokussieren. "Unser derzeit höchstes Ziel ist es, den Menschen zu helfen. Heben wir also die Witze für den nächsten April auf, der zweifellos viel fröhlicher sein wird als dieser", heißt es im Schreiben von Marketing Chefin Lorraine Twohill. (hsu, 28.03.2020)