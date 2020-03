Zwei Verletzte wurden von ÖAMTC-Notarzthubschraubern ins Spital geflogen. Foto: APA/HANS PUNZ

Eisenerz – Drei Tourenskifahrer sind am Samstag in der Obersteiermark von einem Schneebrett mitgerissen worden. Zwei Verletzte wurden von ÖAMTC-Notarzthubschraubern ins Spital geflogen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Der dritte, vermutlich unverletzte Skifahrer war in Begleitung von vier Bergrettern selbstständig am Weg ins Tal.

Das Schneebrett hatte sich gegen Mittag am Eisenerzer Reichenstein (Bezirk Leoben) gelöst und die drei Personen mitgerissen. Über ihre Identität und den genauen Vorgang gab es vorerst keine Informationen. Die Erhebungen des Unfalles werden von der Alpinpolizei geführt. (APA, red, 28.3.2020)