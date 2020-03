"Dieser Anfang ist so sagenhaft vernuschelt, dass man froh ist, wenn später noch oft wiederholt wird, was Vegener gesagt hat. Auch sonst zeigt sich "Krieg im Kopf" durchweg als Comfort-Tatort, man kann absolut nichts falsch verstehen, dafür wird freundlich gesorgt. Auch die Kommissarinnen Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) und Lindholm profitieren. Wenn sich eine Bösewichtin bei der Spurensicherung einschleicht, bekommt Lindholm nur Sekunden später das entscheidende Phantombild gemailt. Bei so viel Bequemlichkeit kann es passieren, dass man abschweift. Sind Lindholms Schlaghosen jetzt nicht wieder Mode?", fragt Holger Gertz in der "Süddeutschen Zeitung". "Überhaupt hat man häufig den Reflex, in Deckung zu gehen, so grundaggressiv ist die Stimmung der beiden Kommissarinnen. Buch (Christian Jeltsch) und Regie (Jobst Christian Oetzmann) machen sie zu eiskalten, dabei aber ziemlich uninteressanten Rivalinnen.

Jetzt sind Sie an der Reihe: Wie gefällt Ihnen diese Folge gefallen? Posten Sie hier Ihr Urteil. (red, 29.3..2020)