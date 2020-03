Gwendolyn ist Mitte 60 und dreifache Weltmeisterin im Gewichtheben. Trotz schwerer Krebserkrankung kämpft sie erneut um den Titel – um 22.25 Uhr, 3sat. ORF

Wegen teils sehr kurzfristiger Programmänderungen in Corona-Zeiten kann sich der TV-Programmablauf ändern. Wir bitten um IhrVerständnis.

20.15 GARTELN

Themenmontag: Gartenarbeit DerGartenexperte Karl Ploberger erklärt in Garteln gegen Corona, worauf bei der Gartenarbeit zu achten ist. Um 21.05 Uhr folgt Gartenindustrie – Versprechungen und Wahrheiten über das millionenschwere Geschäft der Baumärkte. In Großstadtgärten um 21.55 geht es um den Trend Urban Gardening, der aus den USA kommt. Den Abschluss des Themenabends macht um 22.45 Uhr Gärten der Zukunft – grüner Daumen gegen Klimawandel. Bis 23.35, ORF 3

20.15 COEN-BRÜDER

Arizona Junior (USA 1987, Joel Coen) Ein dauerrückfälliger Kleinganove verliebt sich nach seiner Verhaftung in die Polizistin, die seine Fingerabdrücke nimmt und ihn fotografiert. Die erwidert schließlich die stürmischen Gefühle, und die beiden heiraten. Um ihren Traum von einem Kind zu erfüllen, stehlen sie einem Möbeltycoon, der mit Fünflingen gesegnet ist, ein Baby. Mit Nicolas Cage, Holly Hunter und John Goodman. Zweiter Film von Ethan und Joel Coen, die später filmische Perlen wie The Big Lebowski und Fargo produzieren sollten. Bis 21.45, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema Schwangerschaft und Geburt in Zeiten von Corona / Contact-Tracing und Tracking-App – dem Virus auf der Spur / Überleben in der Krise / ZiB-Stars in Isolation – Nachrichten in Zeiten der Krise. Bis 22.00, ORF 2

22.25 DOKUMENTARFILM

Gwendolyn (Ö 2017, Ruth Kaaserer) Die pensionierte Anthropologin Gwendolyn Leick ist Gewichtheberin und will trotz einer Krebserkrankung ihren Titel zurückerobern. Ruth Kaaserer hat die grazile Sportlerin mit nach vorn gerichtetem Blick für eine wunderbare Doku begleitet. Bis 23.50, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Die Themen sind: Isolation gebiert Ungeheuer – Wir bleiben im Gespräch über Autoren in Zeiten der Corona-Krise. Existenzielle Erfahrungen thematisiert der südafrikanische Künstler Robin Rhode in seinen politischen Graffitis. Seine Ausstellung in der Kremser Kunsthalle ist fix und fertig, doch die Eröffnung ungewiss. Und der Musiker Ulrich Drechsler begibt sich mit seinem neuen Projekt "Liminal Zone" auf Klangsuche zwischen den musikalischen Welten. Um 23.15 Uhr folgt die Dokumentation Kunst: Das Milliarden-Dollar-Versteck über das Zollfreilager in Genf, wo sehr viele wertvolle Kunstwerke lagern. Bis 0.00, ORF 2

23.55 RYAN GOSLING

Drive (USA 2011, Nicolas Winding Refn) Tagsüber ist der wortkarge und namenlose Driver (Ryan Gosling) Stuntman für Hollywoodfilme, nachts rast er als Fluchtfahrer für Einbrüche und Überfälle durch die Straßen von Los Angeles. Mit Carey Mulligan und Bryan Cranston. Bis 1.30, HR